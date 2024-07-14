Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині неділю 14 липня

В неділю, 14 липня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень.

Повідомляє телеграм-канал Світло Тернопільщини.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 00:00-02:00 1 черга

➡️ 00:00-03:00 3 черга

➡️ 00:00-04:00 4 черга

➡️ 02:00-06:00 6 черга

➡️ 03:00-07:00 2 черга

➡️ 04:00-08:00 5 черга

➡️ 06:00-10:00 1 черга

➡️ 08:00-11:00 3 черга

➡️ 10:00-13:00 4 черга

➡️ 11:00-14:00 6 черга

➡️ 13:00-17:00 2 черга

➡️ 14:00-18:00 5 черга

➡️ 15:00-19:00 1 черга

➡️ 17:00-21:00 3 черга

➡️ 18:00-22:00 4 черга

➡️ 19:00-23:00 6 черга

➡️ 21:00-24:00 2 черга

➡️ 22:00-24:00 5 черга

➡️ 23:00-24:00 1 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”: https://www.toe.com.ua/news/71

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