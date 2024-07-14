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Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині неділю 14 липня

14.07.2024

Руслан Іннак

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Економіка, Суспільство, Теми, Головне в номер, Новини

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В неділю, 14 липня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень. 

Повідомляє телеграм-канал Світло Тернопільщини.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 00:00-02:00  1 черга
➡️ 00:00-03:00  3 черга
➡️ 00:00-04:00  4 черга
➡️ 02:00-06:00  6 черга
➡️ 03:00-07:00  2 черга
➡️ 04:00-08:00  5 черга
➡️ 06:00-10:00  1 черга
➡️ 08:00-11:00  3 черга
➡️ 10:00-13:00  4 черга
➡️ 11:00-14:00  6 черга
➡️ 13:00-17:00  2 черга
➡️ 14:00-18:00  5 черга
➡️ 15:00-19:00  1 черга
➡️ 17:00-21:00  3 черга
➡️ 18:00-22:00  4 черга
➡️ 19:00-23:00  6 черга
➡️ 21:00-24:00  2 черга
➡️ 22:00-24:00  5 черга
➡️ 23:00-24:00  1 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”: https://www.toe.com.ua/news/71

Поширюй знайомим!

Теги: електрика, світло, графік

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