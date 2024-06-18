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Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 19 червня

18.06.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Оперативно

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19 червня на Тернопільщині з 00:00 до 24:00 години прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово. 

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

Вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області у середу, 19 червня, плануються в наступні години:

➡️ 00:00-02:00  3 черга
➡️ 02:00-05:00  4 черга
➡️ 05:00-08:00  5 черга
➡️ 08:00-11:00  6 черга
➡️ 11:00-14:00  1 черга
➡️ 14:00-17:00  2 черга
➡️ 15:00-18:00  5 черга
➡️ 17:00-20:00  3 черга
➡️ 18:00-21:00  6 черга
➡️ 20:00-23:00  4 черга
➡️ 21:00-23:00  1 черга
➡️ 23:00-24:00  5 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

Енергетики нагадують, що електроенергію потрібно економно використовувати, особливо в години ранкового та вечірнього максимумів.

Теги: Тернопільська область, графік вимкнення електроенергії, ВАТ "Тернопільобленерго"

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