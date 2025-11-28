28.11.2025 11:38

Досвід поколінь + сучасна міць = 1-ша окрема важка механізована Сіверська бригада. Чекаємо саме на тебе!

28.11.2025

Руслан Іннак

39

Війна з рф, Новини, Суспільство

1-ша окрема важка механізована Сіверська бригада – це не просто бойовий підрозділ з історією.

Тут поєднується досвід поколінь і сучасні технології, щоб на полі бою чи поза ним залишатися сильними, швидкими й ефективними. Кожен боєць тут – частина великої команди, яка діє злагоджено й впевнено.

Приєднуйся до 1-ої ОВМБр і стань частиною сили, яка захищає Україну!


Обери свій напрям та доєднуйся:

https://lobbyx.army/brigades/1otbr/

https://robota.ua/ru/company15072871

https://www.work.ua/jobs/by-company/2850558/

https://1otbr.army/

https://t.me/ovmsb_1_bot

 

