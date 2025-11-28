Досвід поколінь + сучасна міць = 1-ша окрема важка механізована Сіверська бригада. Чекаємо саме на тебе!

1-ша окрема важка механізована Сіверська бригада – це не просто бойовий підрозділ з історією.

Тут поєднується досвід поколінь і сучасні технології, щоб на полі бою чи поза ним залишатися сильними, швидкими й ефективними. Кожен боєць тут – частина великої команди, яка діє злагоджено й впевнено.

Приєднуйся до 1-ої ОВМБр і стань частиною сили, яка захищає Україну!



Обери свій напрям та доєднуйся:

• https://lobbyx.army/brigades/1otbr/

• https://robota.ua/ru/company15072871

• https://www.work.ua/jobs/by-company/2850558/

• https://1otbr.army/

• https://t.me/ovmsb_1_bot