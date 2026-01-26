Допомога бізнесу через відключення світла. За яких умов підприємці Тернопільщини отримають державні виплати

Підприємці Тернопільщини, які працюють в умовах аварійних відключень електроенергії, зможуть отримати державну фінансову підтримку. Йдеться про виплати у розмірі від 7 500 до 15 000 гривень, а також пільгове кредитування на енергообладнання.

Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, відповідні рішення ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів України. Пакет підтримки спрямований на малий та середній бізнес, який продовжує працювати попри наслідки російських обстрілів енергетичної інфраструктури та несе додаткові витрати через перебої з електропостачанням.

Одноразова фінансова допомога

Перший напрям підтримки — одноразова виплата на енергонезалежність. Її зможуть отримати ФОПи 2–3 груп, які працюють у соціально важливих сферах. Зокрема, йдеться про:

заклади громадського харчування,

аптеки,

кав’ярні,

продуктові магазини,

пекарні.

Розмір виплати становитиме від 7 500 до 15 000 гривень і залежатиме від кількості найманих працівників. Обов’язкова умова — наявність щонайменше одного офіційно працевлаштованого працівника.

Подати заявку можна буде через портал «Дія». Після верифікації банками-партнерами кошти перераховуватиме Державна служба зайнятості. Отримані гроші підприємці зможуть використати на:

купівлю або ремонт енергообладнання,

пальне для генераторів,

оплату електроенергії.

Кредити під 0% на генератори

Другий напрям — пільгове кредитування під 0% на енергообладнання. Бізнес, який відповідає вимогам програми «5–7–9%», зможе отримати кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей.

Максимальна сума кредиту — до 10 мільйонів гривень, строк — до трьох років. Різницю процентної ставки компенсуватиме держава через Фонд розвитку підприємництва.

«Ці рішення мають допомогти бізнесу продовжувати роботу, виконувати функції пунктів незламності та зберігати робочі місця», — наголосила Юлія Свириденко.

Детальні умови та дату старту програм додатково оприлюднить Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.