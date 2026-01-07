До кінця січня прогнозують ще вісім магнітних бур

Календар небезпечних дат:

8–10 січня – середня геомагнітна буря. У цей період можуть виникнути легкі симптоми слабкості, головного болю та порушення сну.

12 січня – сильна геомагнітна буря. Можуть загострюватися хронічні хвороби, боліти суглоби та м’язи, тому важливо утримуватися від фізичних навантажень, обмежити вживання шкідливої їжі, алкоголю.

14–16 січня – слабка геомагнітна буря, негативний вплив якої відчують люди із хронічними захворюваннями, може виникнути апатія та депресія.

17–19 січня – сильна магнітна буря, пік якої припаде на 18 число. На здоров’ї ці коливання можуть позначитися у вигляді сильних головних болів, стрибків тиску, ломоти в суглобах, емоційних перепадів. Намагайтеся уникати навантажень, як фізичних, так і психологічних.

20–21 січня – середня геомагнітна буря. Може виникнути безсоння та підвищитися кров’яний тиск. Метеозалежним людям краще відмовитися від інтенсивних фізичних навантажень, довгих поїздок та важливих справ.

22–23 січня – незначні магнітні коливання, які можуть викликати занепокоєння у людей з серцево-судинними хворобами. Але в цілому на здоров’я більшості вони не вплинуть.

26–27 січня – потужна магнітна буря. Магнітні коливання відчують на собі практично всі, навіть здорові люди. Особливо варто бути обачними людям з серцево-судинними та іншими хронічними хворобами.

29–31 січня – слабка магнітна буря. Важливо уникати стресів і конфліктів, намагатися перебувати в хорошому настрої.

Щоб зменшити вплив магнітних бур, намагайтеся дотримуватися здорового способу життя: більше гуляйте на свіжому повітрі, не перевантажуйте себе фізичними вправами, уникайте вживання алкоголю та жирної їжі, слідкуйте за дотриманням режиму сну, пийте більше звичайної води.

Тож будьмо уважні та здорові!