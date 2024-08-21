21.08.2024 18:13

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До дня Незалежності України – разова грошова допомога

Заявку на отримання грошової допомоги можна подати через сервісні центри Пенсійного фонду або через вебпортал електронних послуг.

21.08.2024

Галина Кіт

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Теми, Статті, Новини, Економіка, Суспільство, Україна

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З метою здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України, Кабінет Міністрів України 2 квітня 2024 року ухвалив постанову № 369 «Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань”, у 2024 році».

Право на грошову допомогу мають: особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи — 3100 грн; II групи — 2900 грн; III групи — 2700 грн.

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків — 1000 грн. Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — 3100 грн.

Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 Ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, а також дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге — 650 грн.

Учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 грн.

Фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області одержувачам, які є пенсіонерами, проведуть виплату грошової допомоги разом з пенсією, чи щомісячним довічним грошовим утриманням.

Для осіб, які проходять службу і не є пенсіонерами фінансування разової допомоги і витрат на оплату послуг, пов’язаних з її виплатою та доставкою організаціями, які здійснюють виплату та доставку пенсій і грошової допомоги за місцем фактичного проживання здійснюється Пенсійним фондом України відповідно до Заявок на грошову допомогу, поданих до територіальних управлінь Пенсійного фонду України силовими структурами.

Як повідомили у головному управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільській області, заявку на отримання грошової допомоги можна подати через сервісні центри Пенсійного фонду або через вебпортал електронних послуг.

Особам, які не перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду України як отримувачі пенсії/щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці; на службі в силових міністерствах та відомствах; в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах) грошова допомога виплачується за їх зверненнями до територіальних органів Пенсійного фонду України (сервісних центрів) із заявою, до якої додаються: документ, що посвідчує особу, та документ (відомості) про місце проживання; документ, що підтверджує відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків; посвідчення встановленого зразка, що підтверджує статус, установлений відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань»; дані про номер поточного рахунку, відкритий на ім’я отримувача грошової допомоги в уповноваженому банку).

Автор: Галина САВЧУК

Теги: пенсії, фінансова допомога, День Незалежності

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