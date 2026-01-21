21.01.2026 22:39

До 3 годин на добу зі світлом: оприлюднили графік на 22 січня на Тернопільщині

Енергетики попереджають. Фактичні відключення можуть суттєво відрізнятися від оприлюднених графіків

21.01.2026

Яровий Роман

85

Життя, Новини, Тернопільщина

На Тернопільщині ситуація в енергомережі залишається складною. Попри оприлюднені графіки, фактичні відключення електроенергії часто не збігаються з плановими розрахунками. В області й надалі діють погодинні обмеження електропостачання.

За попередніми даними, кожна підгрупа споживачів може перебувати без світла до 21 години на добу. Водночас період із подачею електроенергії становитиме орієнтовно лише до 3 годин.

Енергетики пояснюють, що така ситуація пов’язана з навантаженням на енергосистему та необхідністю оперативно реагувати на зміни балансу споживання й генерації.

Актуальний графік відключень електроенергії на 22 січня вже оприлюднили. Водночас мешканців Тернопільщини попереджають, що протягом доби графіки можуть коригуватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

Ознайомитися з оновленим графіком можна на офіційних ресурсах енергопостачальника.

Теги: Тернопільщина, електропостачання, Тернопільобленерго, відключення світла, енергетична ситуація, графік відключень

