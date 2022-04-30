Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний розповів про спілкування зі спортсменами різних країн після вторгнення РФ в Україну.

“У перші дні війни мені писали дуже багато спортсменів – пропонували свою допомогу. Чимало з них виступили публічно з підтримкою України, а на останніх етапах Кубка світу виступали з нашими прапорами та символікою на одязі. Це зворушувало до сліз. Вся біатлонна родина підтримала нас… Написав також один спортсмен з Росії. Не буду називати його прізвища, бо це неправильно стосовно нього. Але скажу, що не очікував такого від цієї людини. А після моєї заяви про Фуркада мені ще написали кілька молодих російських біатлоністів з дуже відвертими словами та підтримкою. Дякую їм за це. Я з ними ніколи не перетинався і ніколи їх не бачив. Вони прямо сказали, що не шкодують про відсторонення від змагань і що російські спортсмени заслуговують на це”, – сказав Підручний.

Крім того, наш краянин повідомив, що планує взяти участь у наступних виборах Президента ФБУ. Ця посада після того, як багаторічний очільник федерації Володимир Бринзак оголосив про свою відставку (відбувалася ця історія, як ведеться в нас, не без деякої домішки скандалу у вигляді взаємних звинувачень), невдовзі стане вакантною.

“Буквально кілька днів тому я прийняв для себе рішення погодитися на висунення моєї кандидатури на цю посаду. Спілкувався на цю тему з багатьма спортсменами. Не всі, але більшість підтримують мене. Я розумію, що біатлоністи не голосують. Комітет спортсменів має лише два голоси. Але для мене було важливо почути їхню думку – вони справді хочуть зараз змін. Питання навіть не в тому, виграю я чи ні. ФБУ – це не чиясь власність, а громадська організація. Якщо якась обласна федерація хоче висунути умовного Підручного чи будь-якого іншого кандидата, то вона має на це право… А кого виберуть представники регіонів, то це вже інше питання”, – зазначив Д.Підручний.

Звітно-виборча конференція, де обиратимуть нового президента, згідно зі Статутом ФБУ, має відбутися 18 травня цього року. Попередньо планується, що відбудеться вона у форматі відеоконференції.

Ігор ДУДА