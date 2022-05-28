“Я на контракті в Національній гвардії. Зараз проходжу службу в Тернополі, допомагаю військовим. Якщо чесно, то не люблю, коли з мене роблять героя в цьому плані. Не таку вже й велику справу я роблю, порівняно з тими людьми, які на передовій. Так, ми займаємося допомогою, охороною, але, звичайно, ті хлопці, які на передовій, – вони герої. Зараз у нас графік більш-менш стабілізувався, керівництво дає змогу потренуватися, тому можу поєднувати службу з тренуваннями”, – сказав він.