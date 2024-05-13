Діти в Інтернеті у небезпеці – можуть стати жертвами сексуальних злочинів

За минулий рік кіберполіція затримала чотирьох злочинців, які вчинили насильство щодо дітей в Інтернеті. Але кількість порушників може бути значно більшою. А жертвами все частіше стають діти, молодші 14 років. Як розпізнати небезпеку та захистити дітей, розповідають у Центрі громадського моніторингу та контролю.

Кожні 140 секунд в мережі знаходять матеріали сексуального насильства над дітьми

Нині діти, що мають доступ до Інтернету та соціальних мереж, ризикують стати жертвою сексуального насильства онлайн. А об’єктами цих злочинів здебільшого стають малолітні – яким ще немає 14 років. Про таке під час круглого столу в Медіацентрі Україна — Укрінформ розповіла Анастасія Дьякова, засновниця проєкту #stop_sexтинг. За її словами, одна з найбільших організацій у світі, що займається проблемою безпеки дітей Інтернеті, The Internet Watch Foundation знаходить у мережі матеріали сексуального насильства над дітьми кожні 140 секунд.

Таке насильство може мати різні форми. Однією із них є секстинг — надсилання інтимних фото чи відео. Підлітків часто вводять в оману, переконуючи, що вони спілкуються з однолітками протилежної статі. «Хлопець» чи «дівчина» здобувають довіру, а тоді просять надіслати відверті світлини. Іноді злочинці кидають такі фото першими та вимагають у підлітка показати «взаємність». Дітей також можуть без їхнього відома записувати під час прямої трансляції, де обманом змусили оголитися.

Все це в результаті може стати матеріалом для ще одного виду сексуального насильства — сексуального шантажу. Це коли після отримання інтимних фото дитину починають шантажувати тим, що надішлють зображення друзям, родичам і знайомим. Шантажисти можуть вимагати грошей або нових світлин. Злочинці показують жертві, що мають про неї різну інформацію (відомості про школу, домашню адресу), щоб змусити дитину виконати їхні вимоги.

Кібергрумінг — ще один вид сексуального насильства онлайн. Під час кібергрумінгу злочинці налагоджують довірливі стосунки з дитиною з метою сексуального насильства над нею у реальному житті чи онлайн. Свідомо будують своє спілкування з неповнолітніми так, аби викликати в них теплі почуття та довіру А потім можуть змушувати виконувати певні сексуальні дії, зокрема, й на камеру.

Негайно звернутися до правоохоронців

Якщо дитина стала жертвою секстингу, кібергрумінгу чи сексуального шантажу, необхідно негайно звернутися до поліції. Якщо ж натрапили в Інтернеті на контент із сексуальним насильством щодо дітей, повідомити про це можна на порталі StopCrime. У березні цього року цей ресурс запустили Департамент кіберполіції та ВГО «Магнолія». Тут кожен може анонімно або публічно надіслати посилання на підозрілий контент із дітьми. Далі громадська організація «Магнолія» збере та проаналізує інформацію й передасть її до Департаменту кіберполіції та в Інтерпол.

Але що можна зробити, щоб запобігти насильству? Дуже важливо говорити з дітьми про ризики, пов’язані з використанням технологій. Наголошувати, що навіть, якщо втрапили в халепу, ніколи не пізно звернутися по допомогу. Адже підлітки часто намагаються вирішити проблему самостійно, без залучення дорослих. Зокрема, можуть навіть спробувати зустрітися з кривдником особисто, щоб припинити шантаж. А це може бути вкрай ризикованим. Якщо ж батькам і дітям важко говорити на відверті теми, варто скерувати молодь на спеціальні сайти, де зібрана інформація, як користуватися соцмережами безпечно.