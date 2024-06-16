Де росте на Тернопільшині гігантська полуниця

В Україні і в області маємо пік смачного, духмяного, ароматно-солодкого полуничного сезону. Цю ягоду вирощує чимало наших земляків на дачах, городах. В останні роки славу полуничного краю отримала Кременеччина. Особливо активно вирощують цю ягоду у селах біля Почаєва. Розмаїття смаків та сортів полуниці тут поставлено на промислову основу.

Полуницю селяни збирають, заморожують, сушать, відправляють у межах України та на експорт великим виробникам, скажімо, йогуртів, морозива, варень та джемів тощо.

Звичайно усі, хто займається вирощуванням полуниць у великих масштабах, або збирають її для власного столу прагнуть отримати хороший, якісний врожай. Головне, щоб ягода була духмяною, великою, мала добрі смакові якості.

Нещодавно ягодою полуниці вагою 214 грамів, яку виростив на власному городі похвалився народний депутат України 7 скликання, науковець і громадський діяч Михайло Апостол.

Чоловік розповів, що вирощує ці ягоди на своєму городі в селі Ласківці Теребовлянської громади. Під полуниці аграрій виділив одну сотку своєї присадибної ділянки.

«Полуниці я висадив торік восени, – каже він,- Саджанці сорту «Роксана» брав у своїх сусідів Голодюків. Цього року навесні покропив полуниці розчином мідного купоросу і все. Нічим не підживлював, бо не хотів використовувати «хімії» і навіть практично не поливав, адже через свою зайнятість не часто буваю в селі. А вона от взяла і вродила на славу. За три дні зібрав 30 кілограмів ягід. Думаю, причина такого врожаю – наші українські чорноземи».

Найбільшу за розміром полуницю чоловік вирішив зважити. Вага зафіксувала цифру – 214 грамів. Нею поласували онуки Михайла Апостола. За словами керівниці Національного Реєстру Рекордів України Лани Вєтрової, поки рекорду із вирощування найбільшої полуниці в Україні не встановили. Натомість жінка зазначила, що у світі полуницею-рекордсменкою вважають ягоду, яку виростили в Ізраїлі. Її вага була 290 грамів. Цю полуницю занесли до Книги рекордів Гіннеса.

«У нас є особлива категорія рекордів – «Жива Природа». Серед них є вирощені дивовижного розміру рослини. До прикладу, вага найбільшої капустини – 14 кілограмів 20 грамів, в діаметрі вона мала більше метра. Найбільша ягода лохини заважила майже 9 грамів. Її діаметр — 30,5 міліметра. Найбільша цибулина вагою 1,8 кілограма мала в обхваті 53 сантиметри. Такі рекорди можливі лише тоді, коли до природи ставишся з любов’ю», – підкреслила Лана Вєтрова.

Галина САВЧУК

