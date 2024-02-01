Цікавить ІТ-сфера? Пройди навчання від центру зайнятості Тернопільщини!

«Кібербезпека та захист інформації», «Комп’ютерна інженерія», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка», «Автоматизація», «Дизайн», «Інформаційні системи та технології», «Системний аналіз» – такі спеціальності можна здобути на підставі ваучерів на оплату навчання, що видають у Тернопільському обласному центрі зайнятості певним категоріям людей, які не зареєстровані як безробітні і мають професійно-технічну чи вищу освіту. Фінансування за ваучером – до 30 тис. 280 грн.

Навчання відбувається в Західноукраїнському національному університеті, Тернопільському національному технічному університеті ім. І. Пулюя, Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка та в інших закладах освіти України,

Також служба зайнятості Тернопільщини надає послуги з професійного навчання безробітних, яке здійснюється на базах закладів освіти і роботодавців області та України. Тривалість курсів – від 2-х тижнів до 1,5 місяця. Форма навчання – онлайн, денна або змішана.

У Центрах професійно-технічної освіти (ЦПТО) Державної служби зайнятості можна здобути професії:

оператор верстатів з програмним керуванням,

оператор комп’ютерної верстки,

оператор інформаційно-комунікаційних мереж,

оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.

ЦПТО – це заклади освіти європейського рівня, які здійснюють курсову та індивідуальну профпідготовку. У разі потреби, є місця для проживання.

За детальною інформацією звертайтеся у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості або за тел. 0(63)576-57-56.