Автомобілі, які дозволяють заробити – цікава тема як для спекулянтів, так і для власників. Можливо, для водіїв конкретних моделей настав слушний час для того, щоб вигідно продати машину.

Гроші на ринку завжди є там, де спостерігається високий попит. Це розуміють найдосвідченіші продавці, які готові своєчасно запропонувати ажіотажний товар. Власники цих автомобілів, про які повідомляє Carscoops, можуть добре заробити.

Ціни на автомобілі на вторинному ринку динамічні. Попит змінюється під впливом різних чинників. Зараз найвигідніший час для власників електромобілів із цього списку.

Найпопулярніші нові електрокари:

Audi Q4 e-tron; Toyota bZ4X; Mercedes-Benz EQB 250; Subaru Solterra; Audi e-tron GT.

Найпопулярніші вживані електромобілі:

Rivian R1S; Chevrolet Bolt EUV; Rivian R1T; Chevrolet Bolt EV; Kia EV6.

Саме на ці моделі електрокарів сьогодні спостерігається високий попит на ринку в різних сегментах – вони продаються швидше за інші.