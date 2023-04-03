Чи продають у Тернополі ліки без рецептів і як їх видають?

Навколо рецептурних ліків розгорівся справжній скандал. Поки в МОЗ України нагадували про зміни з першого квітня, місцеві штурмували аптеки та скуповували медикаменти.

Яка ситуація з ліками в Тернополі наразі, що продають, а що ні без рецептів – перевірили журналісти. А також запитали медиків, як на практиці виписують пацієнтам необхідні документи, пише “20 хвилин”.

Інформація про те, що з першого квітня 2023 року майже 60% лікарських препаратів продаватимуть виключно за рецептом, стала причиною паніки не лише в тернополян. 31 березня біля місцевих аптек збиралися чималі черги. Люди намагалися придбати рецептуні ліки. Зі слів фармацевтів, купували все, жодних обмежень зі сторони керівництва аптек не було.

Аптечний ажіотаж: обмежень не було

Нам ніхто не казав, що ось в одні руки маємо дати не більше трьох-п’яти упаковки препарату «Корвалмент» чи «Постинор». Одні люди приходили з цілими паперовими списками. Купували і собі, і сусідам, які не можуть вистояти в черзі або взагалі лежачі. А були такі, що брали абищо. Просто питали, чи буде цей препарат відпускатися за рецептом, якщо я казала, що так, то купували. Ми цікавилися, чи знають люди, для чого і в яких випадках треба вживати той чи інший препарат. Якщо не знали, то пояснювали. І в результаті часто виявлялося, що ті медикаменти людині взагалі не потрібні. Вони просто почулт його назву в черзі і вирішили також купити, – розповіла редакції фармацевтка однієї з мережі аптек.

Нагадаємо, що від першого серпня 2022 року в Україні заборонили продаж антибіотиків без рецептів. Тоді все обійшлося без черг та штурму аптек, проте дебати невдоволених ще довго точилися у соціальних мережах.

60% ліків є рецептурними

Насправді ж аптечний бум розпочався із повідомлення Міністерства охорони здоров’я. Зокрема, там повідомили, що із 1 квітня рецептурні препарати в аптеці можна буде отримати лише за рецептом, однак не лише паперовим, а й електронним. Рецептурними вважають ті ліки, що підлягають відпуску лише за призначенням медиків та призначають на спеціальних рецептурних бланках.

Наразі рецептурними є майже 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів. За інформацією Міністерства охорони та здоров’я України, до цього переліку відносять такі препарати:

антибіотики;

протисудомні засоби;

гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні);

препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;

деякі антигельмінтні препарати;

деякі антигістамінні засоби;

кроворозріджуючі препарати;

антидепресанти, нейролептики та релаксанти;

стероїдні лікарські засоби;

деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

Аби дізнатися, чи є лікарський засіб рецептурним, варто перевірити його інструкцію. А ось знайти її ви можете, скориставшись сервісами онлайн-аптек, або ж сайтом Державного реєстру лікарських засобів України.

Після того, як у різних містах українці почали масово штурмувати аптеки та скуповувати чималу кількість медичних препаратів, у Міністерстві охорони здоров’я України почали виправдовуватися і пояснювати, що з першого квітня майже нічого не змінилося, а українці даремно розводять паніку. А ось електронний рецепт назвали додатковим сервісом як для пацієнтів, так і для лікарів, який має навпаки спростити життя та зменшить ризик помилок.

Ми зараз не посилюємо контроль за відпуском лікарських засобів. Хоча до цього треба готуватися, бо це євроінтеграційна норма і без цього ми ніяк не отримаємо членство у Європейському Союзі. Але зараз нам важлива свідомість людей, і якщо препарат рецептурний, то перед його отриманням людина має звернутися до лікаря і отримати той рецепт. Якщо зараз не звикнуть, то потім, коли рецепту будуть обов’язковими, для них це буде справжньою катастрофою. Зараз треба відпрацьовувати різні механізми, щоб у подальшому не було маніпуляцій та ажіотажів навколо цієї теми, – в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Самі собі суперечать!

Однак, у постанові №542 Кабміну України від 7 травня 2022 року (зі змінами), ми знаходимо наступний пункт: фармацевтам дозволяють відпускати рецептурні лікарські засоби без будь-яких рецептів від медиків на період дії воєнного стану в країні.

«Відпуск рецептурних лікарських засобів (крім лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та виписуються на спеціальних рецептурних бланках за формою № 3, комбінованих лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори в кількості, що не перевищує їх гранично допустиму норму, отруйних та сильнодіючих лікарських засобів), за кошти пацієнта та/або інших джерел, не заборонених законом, крім бюджетних коштів, може здійснюватися без рецепта лікаря за умови надання пацієнтам працівниками аптек роз’яснення щодо необхідності їх застосування згідно із зазначеною інструкцією».

Увага! Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до дня припинення чи скасування воєнного стану.

Як видають рецепти дітям

Поки МОЗ плутається у своїх же рішеннях, ми вирішили поцікавитися, яка ситуація в Тернополі. Лише за перше квітня медики України загалом виписали понад 3000 електронних рецептів на різні препарати.

Якщо ж вашій дитині терміново треба придбати рецептурний препарат у вихідні дні, у такому випадку варто телефоном звернутися до свого сімейного лікаря чи педіатра. Також можна завітати на огляд до чергового лікаря в один з п’яти філіалів Тернопільської дитячої комунальної лікарні.

У суботу всі філіали чергують з 09.00 до 15.00, а ось в неділю чергує центральна поліклініка з 09.00 до 15.00. Поліклініка розташована за адресою: вулиця Федьковича, 16. Також у суботу-неділю після 15.00 та цілу ніч працюють чергові кабінети у приймальному відділі міської дитячої лікарні (вулиця Клінічна, 1а) та на вулиці Романа Купчинського, 14. За цими адресами є чергові педіатри, вони зможуть прийняти вас з дитиною, – наголошують в медзакладі.

Як працюють з дорослими

А ось в амбулаторіях Тернопільського центру первинної медико-санітарної допомоги за третє квітня виписали 27 електронних рецептів на медикаменти. Зі слів медичної директорки з надання первинної медичної допомоги Надії Боднар, зранку відбувалося оновлення інформаційної медичної системи закладу, а з 12-ї години дня медики повноцінно працювали і виписували е-рецепти.

Тільки ліки, в інструкції яких є примітка «Відпуск за рецептом», будуть потребувати е-рецепта, або паперовий варіант. Останній видаємо тільки в тому випадку, коли немає технічної можливості виписати електронний. Решту лікарських засобів можна буде придбати в аптечній мережі без рецепта. За третє квітня найбільше виписали рецептів на гіпотензивні препарати (здатні знижувати артеріальний тиск, призначені для лікування артеріальної гіпертензії), антибіотики, нестероїдні протизапальні та гормональні лікарські засоби. Потреби виписувати паперовий рецепт на рецептурні лікарські засоби не було, – наголошує пані Надія.

Е-рецепт виписує медик, який його призначив, зокрема лікуючий або сімейний лікар пацієнта. Для отримання рецепта необхідно в час прийому лікаря прийти в лікувальний заклад, або у відведені години для спілкування з пацієнтами подзвонити йому і обговорити це питання.

Дистанційно рецепт можна виписувати лише на ті ліки, які людина приймає як підтримуючу терапію. Це хворі на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, бронхіальну астму, хронічний бронхіт, хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, системні та інші відомі пацієнтові і його лікарю захворювання. А при гострих захворюваннях, які потребують огляду лікаря, все ж доведеться прийти на прийом до свого сімейного, – розповідає Надія Боднар.

Якщо вам або членам вашої родини знадобилася медична допомога у вихідні, в такому випадку вам краще звернутися у чергові кабінети сімейних лікарів. Вони працюють щосуботи з 09.00 до 13.00. Саме в ці години лікарі здійснять огляд та за потреби нададуть е-рецепт.

Е-рецепт дійсний протягом місяця. Але рецепт виписується за потреби у лікуванні, яке треба розпочинати вчасно. Зазначену кількість препарату людина може придбати в декілька етапів протягом місяця, – додають у Тернопільському центрі первинної медико-санітарної допомоги.

Якщо у пацієнта виникає екстрена ситуація, то в такому випадку працівники амбулаторій радять звертатися до працівників Центру екстреної медичної допомоги, тобто в швидку за номером 103.

Чи продадуть ліки без рецептів?

Журналісти «20 хвилин» спробували купити два препарати, а саме «Німесил» та «Каптопрес» в аптечних пунктах Тернополя різних торгових мереж.

Першою на нашому шляху трапилася аптека мережі «Доброго дня» (вулиця Перля, 3). Ми запитали у фармацевтки, чи є зараз необхідні нам лікарські засоби, скільки вони коштують та чи можуть нам зараз продати. На диво, і «Німесил», і «Каптопрес» були в наявності. Без будь-якого запиту про рецепт запропонували їх купити.

Препарати, які ви назвали, є в наявності. Ми приймаємо і паперові, і електронні рецепти. Та до кінця воєнного стану ви можете купувати ліки без будь-яких рецептів. Люди звертаються до нас, і ми продаємо. Звичайно, є й такі, які вже приходять з електронними направленнями від лікарів. Але поки ми ще нікому не відмовляли, – каже працівниця аптеки.

А ось в аптеці мережі «Подорожник» (вулиця Торговиця, 37а) придбати необхідні нам препарати виявилося складніше. Проте не через відсутність рецептів від сімейного лікаря, а тому що препарати розкупили під час ажіотажу.

Зараз ми не можемо вам продати ні «Німесил», ні «Каптопрес». Люди все розкупили, і найближчу поставку очікуємо на вівторок. Щоб придбати ці препарати, поки не потрібно рецептів, бо в Україні триває воєнний стан. Це все, що я знаю, станом на третє квітня. Можливо, знову будуть якісь зміни, але поки що так, – розповідає працівниця аптеки.

З відсутністю деяких препаратів після ажіотажу ми зіштовхнулися і в аптеці мережі «Бам» (вулиця Торговиця, 9м). Проте без жодних проблем нам погодилися продати інші ліки. І ніхто про електронний чи паперовий рецепт не питав.

У нас є тільки «Каптопрес», а ось «Німесил» розкупили. Ми відпускаємо такі ліки без електронних чи паперових направлень. Зараз в Україні війна, і поки нас ніхто не зобов’язував продавати виключно за рецептами. Як буде далі, я вам сказати не можу, – наголосила фармацевтка.

Тож, як бачимо паніка тернополян та штурм аптек були зайвими. Більше того, через масове скуповування лікарських препаратів, люди змушені чекати нових поставок. Адже в деяких аптеках напівпорожні полиці. Але і самі фармацевти, судячи з відгуків наших читачів, самі ж підливали масла у вогонь і не пояснювали покупцям у паніці, що медикаменти без рецептів будуть відпускати й надалі.

ДОВІДКА

Філіали міської дитячої лікарні можна знайти за такими адресами:

бульвар Данила Галицького, 28

вулиця Миру, 11

вулиця Київська, 12

проспект Злуки, 57

вулиця Полковника Морозенка, 7

Знайти чергові кабінети сімейних лікарів на вихідні можна за такими адресами: