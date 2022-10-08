Більше ніж півроку триває воєнний стан на території України. Змінилося життя, змінилися і запити на правові консультації. Так, на лінії Єдиного контакт-центру БПД – 0 800 213 103 одне із трьох топ-питань, із якими звертаються громадяни за консультацією, – це питання, пов’язані із військовою службою, зокрема, мобілізацією під час воєнного стану.

Як повідомляють на сайті БПД, з одним із таких питань і звернувся пан Володимир (ім’я змінено із етичних переконань) на лінію 0 800 213 103. Клієнт розповів, що він їхав на роботу і проїздив через один із блокпостів, де його зупинили для перевірки документів. Поряд із військовими були представники поліції та територіального центру комплектування і соціальної підтримки, які перевірили військовий квиток. З’ясувалося, що пан Володимир був знятий із військового обліку згідно із наказом МОУ №342. Але представник центру комплектування виписав повістку із коротким коментарем: «Завтра на 09:00, там і з’ясують».

Логічно виникло питання: чи може підлягає мобілізації громадянин, який був знятий з військового обліку за наказом МОУ 342?

Наказ Міністерства оборони України №342 від 09.06.2006 втратив чинність, а відомості у військовому квитку на дату події вже не актуальні. Нині рішення про зняття з обліку відбувається на підставі наказу МОУ №402 від 14.08.2008.

Виходячи із вищевказаного та діючого законодавства, запис у військовому квитку «знятий з військового обліку згідно з наказом МОУ №342» не означає, що людина не підлягає призову у воєнний час. Тому немає однозначної відповіді на запитання: чи може підлягає мобілізації громадянин, який був знятий з військового обліку за наказом МОУ 342. Бо за станом здоров’я громадянин може бути непридатним до військової служби у мирний час, але підпадати під мобілізацію у період війни.

Тобто, тепер для отримання у військовому квитку запису «непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку» необхідно, аби при проходженні медичної комісії ВЛК встановила статтю із списком хвороб, наведеному в наказі №402 від 14.08.2008.

Під час мобілізації після закінчення медичного обстеження ВЛК виносить одну із таких постанов: придатний до військової служби; тимчасово непридатний до військової служби; непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку; непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час.

Постанови ВЛК приймають на підставі розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, пояснень щодо застосування статей розкладу хвороб та таблиць додаткових вимог до стану здоров’я.

Рішення про тимчасову непридатність приймають на термін, необхідний для повного відновлення функцій органів та систем організму, але не більше одного року, з наступним переоглядом для вирішення питання про придатність до військової служби.

Постанови ВЛК щодо військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час, повинні бути реалізовані негайно.

У спірних питаннях, пов’язаних із незгодою призовника з висновками лікарів, які залучаються до медичного огляду призовників, питаннях контролю за об’єктивністю висновків лікарів за рішенням штатної ВЛК призовник може бути направлений на контрольне обстеження у військовий лікувальний заклад.

У разі відмови у достроковому звільненні з військової служби за станом здоров’я, рішення повідомляється із зазначенням причини відмови. Таке рішення може бути оскаржене в адміністративному порядку шляхом подання позовної заяви.

До заяви треба додати: копію паспорта, відмову в/ч у достроковому звільненні, висновок про стан здоров’я ВЛК.