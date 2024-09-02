Чого очікувати цієї осені: як можуть змінитись ціни на продукти

Українці занепокоєно вдивляються у вересень через підвищення акцизів на паливо, можливі відключення електроенергії, погрози про перебої з хлібом, шалене подорожчання кави в Європі та дорогий шоколад. Чи шокує осінь цінами на продовольство, розповідає експерт у галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру “АГРО ПЕРСПЕКТИВА” Лариса Гук у матеріалі ZN.UA.

Літній моніторинг

Щедроти українських полів і садів здебільшого працювали на споживача. Хоча не тільки високий рівень пропозиції сприяв цьому. Фішка сезону — спека, яка змушувала виробників і магазини/базари миттєво реагувати, змінюючи ціни. Особливо на тлі відключень електрики.

Обов’язковий атрибут літа — кавуни манять полосатими боками, чорними кісточками на соковитій м’якоті та цінами. Після складного 2022-го та дорогого торішнього сезону (на тлі руйнації Каховської ГЕС) сезон 2024 року демонструє надзвичайне вміння підприємців адаптуватися до нових умов.

Через вимушену релокацію підприємств і тимчасове переселення жителів півдня вже й на Франківщині чи біля Львова кавуни ростуть за правильними — херсонськими — технологіями. Серпнева погода забезпечила активні роботи на баштані. Ціни, як кажуть оптовики, найнижчі за останні три роки. У Києві кавун стартує від 9 грн/кг.

Особливість: фермери врахували помилки минулого сезону та пропонують товар меншої ваги — від 5–6 кг.

З погляду асортименту, овочеві та фруктові ряди запитань не викликають. А от ціни строкаті.

Чимало баклажанів що в магазині, що на базарі по 15–20 грн/кг. А ось кабачків у магазинах менше та й ціна в районі 30 грн/кг, а в дядька на базарі можна сторгувати за 15 грн.

Капуста. Ціни на білокачанну в серпні 2024 року зросли проти показника на кінець червня втричі та становить 30–33 грн/кг. Але це столиця. Середня ціна по країні — 12,75 грн/кг. За прогнозами аграрних вчених, втрати урожаю капусти через шкідників і надалі триматимуть досить високі ціни на неї.

Напружує містян ціна на огірки: по 70 грн/кг — якісна, відбірна продукція. Неліквід можна знайти по 20–30 за кіло. Сезон огірків відкритого ґрунту через аномалії погоди був надзвичайно коротким. У виграші ті, хто обробляє власний город. І консервацію індивідуали заготовили, ще й трохи підзаробили, реалізовуючи рештки на найближчому базарі.

Ціни на огірки до початку осені залежатимуть від другої хвилі товару, який є і на ринку, і в магазині. Ситуація сильно не зміниться і не вирівняється. Хоча пропозиція потроху зростає, однак тепличники кивають на дорогу електроенергію та не обіцяють низьких цін.

Томатів удосталь, на загал 25–30 грн/кг. За сортовий помідор доведеться заплатити більше, від 40 грн і вище.

Картопля приблизно по 20 грн. Є дешевша, є дорожча залежить від регіону, сорту, нахабності продавця. Вродити вродила, але багато пересічних кажуть, що цього сезону найпопулярніший її розмір — «томат чері».

Цінники на цибулю стрибають. Пропозиція достатня, якість залишає бажати кращого. Українці, які пережили часи золотої гіркої, майже не звертають уваги на 12–15 грн за кіло.

Буряк, морква доступні.

Висновок: борщ варити є з чого. Але ціна, хоч як ту миску крути, потроху зростатиме, особливо ближче до зими. Бо за кожним сезонним достатком рано чи пізно починається подорожчання. Тим більше що Європа теж має проблеми з урожаєм картоплі, відтак, аби вивозити з України активно не почали.

Яйця—м’ясо—молоко

Цінники на м’ясо давно пригнічують гаманці. Можливо, тому магазини фіксують на ціннику не за кілограм, а за 100 грамів. Якщо порівнювати з початком 2024 року, то яловичина подорожчала найпомітніше — була 251,6 грн/кг, стала 270 грн. Свинина подешевшала до 177 грн проти 185 грн/кг у січні. Птиця (тушка) «схудла» на 3 грн, до 87 грн/кг.

Яйця протягом літа не лякали, однак збільшення цінників уже у серпні на 10–20–30 копійок сигналить про те, що треба готуватися до збільшення витрат на їжу.

За яйця та курятину треба дякувати Європі, яка увімкнула «екстрене гальмо» на низку українських продуктів. У списку чутливих — яйця, ввезення яких на ринки ЄС можливе до кінця 2024-го тільки зі сплатою мита (згідно з домовленостями в рамках режиму ліберальної торгівлі).

Ще одна чутлива позиція — птиця, експорт якої уряд України ліцензує, аби тримати поставки на зовнішні ринки в коридорі контролю. По ходу дві цифри: експорт м’яса птиці за сім місяців зріс до 261,6 тис. тонн, яєць — до 41 тис. тонн. Через велику війну більш як половина продовольчого експорту йде саме в Європу.

Молочка підтримує тренди. Молоко (жирністю 2,5%) подорожчало з початку року на гривню за літр. Середня ціна — 39 грн.

Масло вершкове продовжує крокувати попереду. Маємо за результатами липня 81 грн за пачку 200 грамів, хоча ще в січні було 75,65 грн.

Цукор—олія

Чому ці два продукти завжди оцінюються поруч, поки ніхто не пояснив, але вони теж у зоні ризику.

Цікаво: влітку цукор, попри достатню пропозицію через закриті ринки ЄС (з митом понад 400 євро/тонна бути привабливим на полицях Італії, Франції чи Румунії складно), дорожчав. Цукровики апелювали до зростання цін на електроенергію та до дефіциту кадрів. Маємо станом на початок серпня середню по Україні позначку на рівні 34,8 грн/кг. На початку року було 32,2 грн/кг. Сезон варення, чи що?

Є версія, що, попри засіяні на рівні минулого року площі (250 тис. га+), виробництво цукру в новому сезоні не обвалить полиць у плані ціни. По-перше, «сахарозаводчики» притримуватимуть товар до січня 2025-го, коли знову відкриються кордони з ЄС. По-друге, якість буряків, які почали копати, насторожує.

Олія соняшникова. Соняшник має бути (прогнози виробництва від 12,7 млн тонн до 14,5 млн). Але олія цього літа перейшла в категорію мало передбачуваних. Бо, крім глобального впливу рослинних олій, на традиційний для всіх товар впливають котирування на нафту, альтернативні види палива та всі локальні чинники.

Поки маємо середню по Україні — 60 грн/літр.

Зерно. Переробка.

Кілька слів про крупи, бо сакральна гречка вже всюди, навіть на полицях магазинів Європи її більшає. Не повірите, але крупа почала дорожчати. Було 22 грн/кг, а на початок серпня вже є 27 і 39 грн. Що буде далі, залежить від поведінки споживачів, політики ритейлу, активності експортерів. Однозначно можна казати, що ціни, швидше, зростатимуть, аніж навпаки, адже врожай через скорочення посівних площ на 40% проти минулого сезону буде нижчим.

Зерно, яке зростає в ціні та радує фермерів, тягне вгору ціни на борошно.

За даними Держстату, борошно в липні додало в ціні більш як 50 копійок за кілограм. Зважаючи, що якісної пшениці зібрали менше та її активно вивозять, конкуренція за сировину для борошна посилюватиметься, відтак, і ціни на борошно теж змінюватимуться. Адже в собівартості тонни борошна 90% — це ціна пшениці.

Правда, є ініціатива обмежити експорт продовольчої пшениці (вміст білка 11% і вище) квотою в 4,6 млн тонн. Мінагро та учасники ринку шукають компромісне рішення.

Дорожчає хліб. Хоча не так швидко, як того хочеться пекарям, але комбінати погрожують подорожчанням восени на третину. Кмітливі невеликі пекарні та супермаркети не чекають осені, а потихеньку змінюють цінники.

Хліб з борошна 1-го ґатунку в середньому по країні коштує 38,35 грн/кг. На початку року — 35,72 грн/кг. А в липні 2023-го кілограм масового хліба, що печуть заводи, обходився в 34,9 грн/кг. Ще одну позицію виокремимо — батон. Літо 2024-го — 24,6 грн/500 грамів, літо 2023-го — 22,38 грн.

Чого чекати

Вересень—листопад зразка 2024 року будуть смугастими і контрастними. Короткочасне зниження цін на овочі, наприклад, на картоплю, зміниться підвищенням цін, особливо на якісний товар.

Якщо не брати до уваги війну, яка має прямий вплив на ціни, то до звичних чинників зростання, як-от підвищення тарифів на електроенергію, акцизи на паливо, відключення електроенергії, перехід харчових підприємств і ритейлу на генератори, додалися ще кілька. Ініціативи та плани підвищити податки, зростання заробітної плати в агросекторі та харчовій промисловості через дефіцит спеціалістів, складнощі з логістикою.

Спека зробила свій внесок у подорожчання харчів і восени продовжить впливати на цінники. Адже менший врожай потягне ціни на корми, а потім на тваринницьку продукцію.

Осінь за рахунок овочів трохи згладить картинку, але Нацбанк прогнозує прискорення інфляції протягом найближчих кількох кварталів через вичерпання впливу значних минулорічних урожаїв, подальший тиск на витрати бізнесу на тлі дефіциту електроенергії та брак працівників. Додаємо сюди перегляд акцизних податків і несприятливий вплив літньої посухи. Водночас інфляція залишиться помірною — 8,5% на кінець 2024 року.

Осінь вражатиме неприємно, це очевидно. Кожен знає найпоширенішу відповідь на запитання, чому дорожчає їжа: що ви хочете, все дорожчає.

Підприємці скаржаться, що запас міцності у них вичерпано і споживачу треба підготуватися до того, що повсякденні харчі подорожчають на 20–30%.