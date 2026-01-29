Через ожеледицю у Тернополі до травмпункту за день звертаються десятки людей

Як пише Суспільне Тернопіль, до травмпункту Тернопільської лікарні швидкої допомоги за день, 27 січня, звернулися три десятки людей. Вони травмувалися через падіння на вулицях міста під час ожеледиці. Про це розповів директор медзакладу Ярослав Чайкіський.

На тротуарі, що на вулиці Гетьмана Івана Мазепи у мікрорайоні Дружба в Тернополі, утворився лід. Це місце — частина берзбар’єрного маршруту. Лід — перед пішохідним переходом.

“Я вже замучилася, поки дійшла. Я сюди йшла, послизнулася, думала упаду. Невже не можна посипати піском або шлаком? Щось же ж повинно бути. От на вулиці Назарія Яремчука, там взагалі проїжджу частину почистили, а весь сніг поскидали на тротуари. По проїжджій частині дороги йти також небезпечно, а тротуари непрохідні”, — сказала тернополянка Лідія Лаврик.

Вулицею Мазепи пройшов тернополянин Василь Паламарюк. “По тротуарах ситуація як де, якщо йти до супермаркету, то там взагалі по коліна снігу, погано почищено”, — каже Василь Паламарюк.

У центрі міста на вулиці Руській також є лід, на пішохідній частині лежать бурульки, сказала місцева жителька Софія Мудра.

“Я виходжу тільки тому, що моїм діткам треба спати на вулиці, з коляскою ризикувати не буду. Йду з дому хоч трішки пройтися в магазин, але і так боюся. Я розумію, що непочищено, бо тільки потекло, але звичайно все в льоду і це лякає”, — розповіла Софія Мудра.

У центрі Тернополя від ранку, з 6:30, тротуари посипає Марія Ходуванець.

Марія розповіла, що відповідає за пішохідну зону від вулиці Замкової до скверу Шептицького. За її словами, зараз бракує працівників:

“Сиплемо сіль із піском. Сиплемо по можливості, бо часом піску не привозять, замало ящиків у центрі. Погодні умови не дуже добрі. Вже більше як 10 років працюю в дорожній службі, останнім часом таки критична ситуація, ще такого не було. Сніг не вивозять, чи техніки не мають, чи не хочуть вивозити”.

Біля тротуару на вулиці Новий Світ ящик для піску майже порожній.

“Дороги на вулиці Новий Світ почищені, а тротуари не дуже”, — каже місцевий житель Микола.

Через погодні умови у травмпункті міської лікарні швидкої допомоги збільшилася кількість пацієнтів. Люди приходять із переломами рук, ніг, травмами хребта та закритими черепно-мозковими травмами, розповів ортопед-травматолог Олександр Заяць.

“Зараз дуже часто люди звертаються з травмами променево-зап’ясткового суглобу, за сьогодні орієнтовно 12 людей, це переважно жінки. Ламали зап’ястя в типовому місці, це променева кістка, перелом зі зміщенням, складний перелом, що потребує оперативного лікування, деякі потребують консервативного лікування. Також є травми гомілково-ступневого суглобу, травми капсульно-зв’язкового апарату різних суглобів, травми поперекового відділу хребта, закриті черепно-мозкові травми”, — сказав лікар.

Олександр Заяць розповів, що сьогодні, 27 січня, на прийом до нього прийшла жінка, яка зламала руку неподалік свого будинку.

До травмпункту після падіння на вулиці прийшла студентка Вікторія Аношин. Їй наклали гіпс на чотири тижні.

“Я впала в центрі на пішохідному переході, коли намагалася перейти дорогу. У мене перелом шилоподібного відростку ліктьової кістки”, — сказала дівчина.

За словами директора медзакладу Ярослава Чайківського, сьогодні до травмпункту звернулися 37 людей, 30 з них після падіння на вулиці.

“До сьогодні ситуація була спокійною, в середньому до травмпункту зверталися 25-30 пацієнтів, з них 4-5 — з вуличною травмою. На сьогодні ситуація кардинально змінилася і це пов’язано з ожеледицею. Ми змушені додатково дати лікарів, які зможуть вирішити проблему з чергою у травмпункті і оперативно надати медичну допомогу”.

Начальниця відділу благоустрою та екології Оксана Лобурак розповіла, що загальна протяжність тротуарів у Тернополі — 430 кілометрів, 40% із них чистять механізовано, решту — вручну:

“Для очищення тротуарів задіяли 11 спецмашин, три одиниці на мікрорайоні “Дружба” і решту на інших мікрорайонах. Працюють щодня, прибирають тротуари вручну, техніка працює там, де може проїхати, а де не може — допрацьовують двірники. Є проблемні ділянки, особливо там, де вузькі тротуари і нагорнутий сніг, там тільки вручну прибирають. Задіяти техніку на всіх ділянках неможливо, тому роботи виконують почергово”.

На запитання, чому не посипані тротуари, зокрема на безбар’єрному маршруті, Оксана Лобурак відповіла:

“Піском посипають завжди, там де безбар’єрний маршрут, були почищені й посипані всі тротуари, однак дощ змиває пісок, який понасипали, тому почергово підсипають ще. Але такого, щоб не були посипані тротуари — немає. Пісок довозять щоденно, при потребі, де його найбільше використовують. Але через погодні умови, його дуже швидко використовують, тому є періоди, коли його немає на певний момент, але зразу довозять”.

Якщо тротуар не почищений, то можна звернутися на цілодобову “гарячу лінію” міської ради за номером 15-80. Також можна телефонувати до управління ЖКГ, зазначила Оксана Лобурак:

“У нас є відділ технагляду, перш за все як балансоутримувач доріг, є управління ЖКГ, наш відділ, який здійснює контроль. Ми робимо об’їзди, працівники розглядають проблемні питання, у нас дуже багато дзвінків, на які ми реагуємо”.

Синоптик Володимир Царик розповів, до кінця тижня погода буде хмарною, з дощем і мокрим снігом. На вихідних очікують туман, похолодання до 16 градусів морозу вночі, на дорогах буде ожеледиця.

“Очікуємо хмарну погоду з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликі опади. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура вночі — 0-5 морозу, вдень — від 2 морозу до 3 тепла. У четвер, 29 січня буде хмарно. Вночі невеликі, вдень помірні опади, вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду, температура впродовж доби — від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

30 січня, у п’ятницю, хмарно, часом сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду, температура впродовж доби дещо знизиться, буде від 3 до 8 градусів морозу. На вихідні, 31 січня та 1 лютого, буде хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі 11-16 градусів морозу, вдень — 7-12 градусів морозу”, — сказав Володимир Царик.