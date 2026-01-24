Чемпіон Тернпільської області визначився з спаринг-партнерами під час підготовки до сезону-2026

Як повідомила «Асоціація футболу Тернопільщини» найсильніша аматорська футбольна команда області, чемпіон та володар кубка Тернопільської області 2025 р. – великогаївський «Агрон» визначився з спаринг-партнерами під час підготовки до сезону-2026.

За словами головного тренера «Агрона» Сергія Богородіченка, вже визначено сім суперників великогаївської команди у рамках підготовки до другої частини аматорського чемпіонату України 2025/26 рр. та чемпіонату Тернопільської області 2026 року.

Спаринги «Агрона»: ФК «Збараж» (8 лютого, Тернопіль), «Поділля» (Хмельницький; 11 лютого, Хмельницький), «Нива» (18 лютого, Тернопіль), ФК «Самбір-Нива-2» (21 лютого, Львів), «Прикарпаття-Благо» (1 березня, Івано-Франківськ), ФК «Куликів-Білка» (7 березня, Львів), «Агробізнес» (Волочиськ; 13 березня, Тернопіль).

Нагадаємо, перший офіційний матч 2026 р. «Агрон» зіграє проти команди «Корміл» (Яворів, Львівська область). Цей поєдинок аматорського чемпіонату України мав відбутися у Яворові 26 жовтня 2025 р., однак був перенесений на 29 березня 2026 р. через участь «Агрона» у «золотому» матчі чемпіонату Тернопільської області.