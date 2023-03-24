Буде у нас «золотий» місяць контрнаступу

Весна переможно бере своє. Хоч ранки пронизливо холодні, підобіднє сонце змушує розщіпати ґудзики.

Коти і собаки масово втікають з дому, і господарі через соціальні мережі слізно благають допомоги у розшуку.

Руки сверблять взятися за город. Пік продажу насіння.

Паска уже майже на носі – вчора на ринку побачила перших продавців лози.

Та найбільше вражають пташині співи – для слухових рецепторів, загострених на повітряні тривоги, то справжня розкіш.

День стає довшим за ніч.

Так схематично виглядає прелюдія до справжньої весни. Наразі усе лише пробуджується, й шукаєш сили у собі теж стрепенутися.

Ця одвічна бентега цьогоріч, звісно, не така, як має бути, хоч як би ми не старалися жити так, як завжди. Самообманом рятуємося, обережно будуємо якісь плани – трохи химерні. Адже у війни – свої плани, і ми усі під її юрисдикцією.

Ще у перші місяці війни один обізнаний чоловік поділився, не вдаючись у подробиці: Тернопільщина має унікальне розташування з точки зору безпеки від ракетних ударів й іншої напасті з неба. Вірилося і не вірилося, тому й не наважувалася оприлюднити його слова. Але час показав, що ми – під захистом. Тож область, дякувати Богу, не зазнає тих страхіть, які спізнають в інших регіонах. Але наші душі такі ж розбиті, бо земляки проливають кров на сході, інших гарячих напрямках.

Бахмут стоїть, хоча більша частина його у ворожих лещатах. У ЗСУ заявляють, що здавати місто не збираються. Але додалася ще одна загроза – Авдіївка. Російські війська посилюють темпи бойових дій на північ від Авдіївки, намагаючись створити умови для оточення населеного пункту, і залучають у цьому районі більшу кількість авіаційних підрозділів для підтримки цих операцій.

Аналітики зауважують, що загальний російський весняний наступ, ймовірно, наближається до кульмінації, і російські сили, можливо, активізують зусилля, щоб досягти навіть незначних успіхів, перш ніж вони втратять ініціативу.

За даними Інституту вивчення війни, на тлі повідомлень про збільшення темпів російських операцій навколо Авдіївки російські війська досягли незначних успіхів у південно-західному та північному Бахмуті, а також на північний захід від міста між Богданівкою та Хромовим. Залишається ймовірним, що просування росії може змусити Україну вийти з Бахмута або Авдіївки, проте наразі це малоймовірно, додають у ISW.

У Силах оборони України не виключають, що Авдіївка найближчим часом «може стати другим Бахмутом».

Розвідка Великої Британії заявила, що за останні три тижні російські війська досягли «повзучих успіхів» навколо контрольованої Україною Авдіївки, безпосередньо на північ від Донецька.

“Тактично ситуація подібна до тієї, що склалася у більшому місті Бахмут, північніше. Українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання на захід перебувають під дедалі більшою загрозою через російську операцію з оточення”, – йдеться в повідомленні.

Кровопролитні бої не стихають. Великі людські втрати з обох сторін. За даними розвідки НАТО, росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна. Але агресора це не хвилює – щомісяця у росії мобілізовують 20 тисяч свіжих штиків.

Тож найближчим часом не варто чекати на фронті послаблення. Небезпека у тому, що росія нав’язує стиль ведення боїв часів Другої світової війни — у кого більше особового складу, той і в плюсі. Поки у нас не буде багато західної зброї, яка перевищує за характеристиками радянську, переможе той, у кого більше людей. Старі російські танки Т-62 стріляють і вбивають.

Увійшла в історію знаменна подія – Міжнародний кримінальний суд визнав путіна злочинцем та видав ордер на його арешт. Тож російський диктатор – злочинець не лише де-факто, а й де-юре.

Як відреагували в росії? Спеціально шукала відеосюжети ворожих телепрограм. Соловйов видавав мало не істерику, кричав «Падонкі!» й погрожував Гаазі, Німеччині (міністр юстиції цієї країни заявив, що готовий виконати арешт путіна) ядерним ударом.

Поведінка соловйова справляє жалюгідне враження – навіть руська баба в дєрєвнє не повірить йому. Бо соловйов сам не вірить у те, що говорить. А нещирість легше побачити, ніж неправду.

Загалом цей вердикт путіну означає, що Захід налаштований рішуче, і готовий у цій війні йти до кінця. А відтак, український контрнаступ буде. Розпочнеться він не раніше середини квітня – таку думку висловив український військовий експерт, полковник запасу Роман Світан. Про це пише «Гордон».

“Якраз із середини квітня ми вже можемо починати рухатися. Але, можливо, ще наше командування ухвалить рішення подивитися, як поводитимуться росіяни ближче до 9 травня, у них же прив’язка до дат. Вони можуть зібрати якийсь кулак десь в одному місці – і якось до 9 травня захопити, припустімо, черговий сільський нужник десь на Донбасі і показати якусь перемогу”, – зауважив Світан. Він додав, що, можливо, українське військове командування ще зачекає з початком контрнаступу.

“Хоча, якщо буде гарна погода, нема чого чекати – треба починати десь із середини квітня рухатися. Буде десь такий, золотий, місяць – у будь-якої наступальної армії: коли вона викладається на повну і виконує певний кидок, наступальні дії, прорив фронту. Ось цей місяць у нас буде”, – зазначив експерт.

На його думку, для української армії цим періодом стане квітень-травень.

Отож, чекаємо, сподіваємося. А тепер про зброю, яка так необхідна для оборони і контрнаступу.

Міністри закордонних справ та оборони країн ЄС досягли згоди щодо спільної ініціативи з постачання боєприпасів для України та поповнення власних складів зі снарядами.

Вона передбачає вирішення проблеми дефіциту боєприпасів та прискорення темпів їх постачання. План – постачання боєприпасів Україні на 2 млрд євро. Більше того, у понеділок стало відомо, що у ЄС можуть збільшити фонд, із якого фінансують зброю для України, на 3,5 млрд євро.

Цього тижня розпочався візит китайського лідера до росії. Світ пильно стежить за цією подією, бо результати зустрічі можуть вплинути на хід війни. Про перший день візиту повідомляється небагато, очевидно, що вирішальні моменти будуть у вівторок (коли писала ці рядки, інформації ще не було).

Китай або змусить росію вивести війська, або надасть зброю – так коментують деякі експерти. Але може бути і без крайнощів. Наразі, судячи з тону європейських лідерів та американського міністра оборони Блінкена, виглядає так, що вони впевнені: Китай відмовить росії у зброї.

Попри амбіції світового лідерства Піднебесна, чия економіка у левовій частці зорієнтована на Захід, усвідомлює наслідки санкцій, які неодмінно накладуть у разі військової допомоги росії.

І насамкінець про позицію наших партнерів. Кріш’яніс Каріньш, очільник уряду Латвії, на запитання «Української правди», чи впевнений він у перемозі України, відповів: