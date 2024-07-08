Брат тернопільського ексдепутата працює на окупантів в Росії

Депутат Тернопільської обласної ради, голова фракції “Слуга народу” Ярослав Захарків, виїхав за кордон у грудні 2023-го і назад не повернувся.

Проте, як з’ясувалося, його старший брат – Микола Захарків – також покинув країну. Щобільше, він вже не перший рік працює на країну-агресорку.

Про це повідомив тернопільський журналіст Сергій Сінкевич.

“Про молодшого брата, депутата-втікача, сказано вже багато. Але з’явились нові обставини. А де ж Захарків-старший? Виявляється, Ніколай Пєтровіч (так його тепер величають) виїхав з Тернополя ще років 13-14 тому. Змушений був чкурнути, коли зацікавились ним правоохоронці… І працює зараз у росії, заступником генерального директора з економіки та фінансів Новосибірського афінажного заводу. А завод цей обробляє золото, срібло та інші цінні метали, які й у військовій промисловості використовуються. Таким чином Ніколай Пєтровіч піднімає економіку та фінанси росії, яка намагається нас знищити”, – йдеться у його дописі у Facebook.

Крім того, журналіст зацікавився, чому досі не поніс ніякого покарання заступник голови облради Ігор Сопель, який підписав Захарківу молодшому документ-підставу для перетину кордону.