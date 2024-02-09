Блокування банківських карток пенсіонерів – фейк

У ЗМІ поширюється інформація щодо начебто можливого блокування банківських карток пенсіонерів через відсутність руху коштів на них.

У Мінсоцполітики запевняють, що не давали жодних коментарів щодо будь-якого блокування банківських карток українських громадян. По-перше, тому що не існує такої норми у нормативних актах, які регулюють сферу соціального забезпечення. По-друге, тому що Мінсоцполітики не має ані повноважень, ані технічної можливості впливати на діяльність банків щодо блокування банківських карток.

Новина, яка була некоректно інтерпретована окремими ЗМІ, стосується іншого. Якщо пенсіонер з числа внутрішньо переміщених осіб, який став на облік як ВПО до 24.02.2022 року, не користується своєю банківською карткою протягом тривалого періоду (не менше 6 місяців), і по такій картці немає руху коштів, пенсію такій особі продовжують нараховувати, але до моменту з’ясування обставин не перераховують на її картковий рахунок.

Причина цього – те, що значна частина пенсіонерів з числа ВПО, зареєстрованих як ВПО до 24.02.2022 року, проживає на тимчасово окупованій території. В такій ситуації держава не має можливості оперативно з’ясовувати інформацію щодо того, чи власник картки не втратив до неї доступ (і нею згодом можуть скористатися шахраї) і чи є власник живим, адже під час війни ризики смерті чи зникнення людини, на жаль, зростають в рази.

Тому для продовження виплат такій особі держава має отримати підтвердження, що пенсіонер живий, і сам користується своєю карткою. Для того, аби спростити пенсіонерам, які перебувають на ТОТ, можливості підтвердження своєї особи, уряд суттєво розширив способи проходження фізичної ідентифікації.