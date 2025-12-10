«Благодійний збір» від лікаря, який про це навіть не чув: шахрайські схеми у випуску подкасту «Кіберздоров’я»

Кіберполіцейська Валерія Івкова, кардіохірург Борис Тодуров і ведучий Сергій Сошинський у поговорили про різні шахрайські схеми у новому випуску подкасту «Кіберздоров’я».

Про це повідомили в телеграм-каналі Департаменту кіберполіції.

У випуску вони говорять про те, як працюють фейкові розіграші та псевдозбори, що ховаються за темою медицини. Учасники пояснюють просту річ: якщо вам обіцяють легку вигоду — це майже гарантовано шахраї.

Борис Тодуров повідомляє, що від його імені постійно створюють фейки, де «дарують квартири» або збирають кошти на вигадані операції. Реальні збори — прозорі й офіційні. Усе інше — шахрайська схема.

Валерія Івкова розбирає популярні «ігри»: «200 грн за лайки», марафони з купою завдань і фінальним «платіжним сюрпризом». Люди передають свої дані шахраям, які потім оформлюють на них кредити.

Також говорили й про те, як не потрапити на фейкові благодійні сторінки, і що робити, якщо шахраї вже використовують ваше ім’я.