Понад 150 бійців добровольчого батальйону територіальної оборони Тернопільської обласної ради «ТОР» склали присягу на вірність українському народу.

Варто зазначити, що серед тих, хто склав присягу є як воїни, які вже пройшли війну на сході України, так і патріоти, які прийняли рішення стати на захист рідної держави після повномасштабного вторгнення ворога. (Детальніше… )

“Захищати рідну державу — святий обов’язок кожного українця! Переконаний, українська нація, яка сьогодні демонструє всьому світові свій незламний героїзм, гідно вистоїть та розіб’є московську орду! Ще раз вітаємо бійців добровольчого батальйону «ТОР» зі складанням присяги на вірність українському народу! Українці боронять свою, Богом дану, Землю! Тому за нами — Перемога!” – зазначив Михайло Головко.