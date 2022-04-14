Півтори сотні бійців добровольчого батальйону територіальної оборони Тернопільської обласної ради «ТОР» склали присягу на вірність українському народу.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Серед тих, хто склав присягу є як воїни, які вже пройшли війну на сході України, так і патріоти, які прийняли рішення стати на захист рідної держави після повномасштабного вторгнення ворога.

– Кожен із них пройшов навчання поводження зі зброєю та надання домедичної допомоги. Дякую друзям з ГО «Ветерани Патріотам» за допомогу й проведення навчань, – говорить Михайло Головко. – Наші бійці вирушили боронити рідну Землю з молитвою українського націоналіста у душі. Нехай Господь Вас оберігає, наші шановні добровольці!