Андрій Мандзій – знову переміг 

Капітан національної збірної команди України з санного спорту Андрій Мандзій демонструє високий рівень підготовки й зійшов на першу сходинку п’єдесталу пошани в гонці заліку Кубка націй на шостому етапі Кубка світу з санного спорту, що тривав в німецькому Обергофі. Другим фінішував поляк Матеуш Сохович, третім – швед Сванте Кохала.

Нагадаємо, що для нашого спортсмена це друга золота нагорода поспіль у поточному сезоні, а раніше він здобув «бронзу».

Варто також відзначити й четвертий результат Антона Дукача, якого від «бронзи» відділило лише 0,002 сек.

Зауважимо, що у санкарів офіційно завершився кваліфікаційний період на Олімпійські ігри-2026. Як ми вже писали, за його підсумками Україна здобула рекордну кількість ліцензій у цьому виді спорту – 10. Нагадаємо, що XXV зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого в Мілані-Кортіні (Італія).