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Повістки через «Дію» не надсилатимуть – розʼяснення Мінцифри

11.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Право, Новини, Суспільство

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Новий порядок ведення військового обліку в Україні, затверджений Кабміном 30 грудня 2022, не передбачає розсилку повісток через “Дію”. Про це повідомив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.

За його словами, деякі ЗМІ написали, що через “Дію” відтепер надсилатимуть повістки. Насправді ж, постанова цього не передбачає.

“У нашому плані поки немає таких завдань, адже ще багато моментів потрібно доопрацювати разом із Міністерством оборони. Нещодавня постанова лише впорядкувала низку норм 2016 року, в тому числі — повʼязаних із реєстрацією місця проживання”, — зазначив Банік.

Головна мета нового порядку — зібрати повну інформацію про наявні військові резерви. Щодо”Дії” – як йдеться в документі, з її допомогою військовозобовʼязані самі зможуть подати заяву, щоб встати на військовий облік. Про повістки в “Дії” не йдеться.

Докладніше про те, що передбачає новий порядок обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів, ми писали раніше.

Автор: Ірина Нова

Мітки: новини Тернопільщини, суспільство, портал "Дія", актуально, повістки

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