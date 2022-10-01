Сьогодні, 1 жовтня 2022 року історичний закон про ленд-ліз для України від США вступає в силу. Як відомо, 9 травня цього року президент США Джо Байден підписав підтриманий 28 квітня Конгресом законопроєкт про відновлення програми ленд-лізу часів Другої світової війни з метою більш ефективних постачань озброєнь Україні.

Що таке ленд-ліз і як він урятував СРСР у Другу світову війну

Поняття “ленд-ліз”, що стало поєднанням слів “дати в борг” і “здати в оренду”, з’явилося 11 березня 1941 року, коли Конгрес США ухвалив закон, яким дозволялися безоплатні поставки країнам, чий захист є важливим для самих Сполучених Штатів.

У роки Другої світової основними одержувачами ленд-лізу від США стали Великобританія, СРСР, Франція та Китай на загальну суму близько 50 мільярдів доларів, що зараз еквівалентно приблизно 750 мільярдам доларів.

За умовами закону “Про ленд-ліз” від 11 березня 1941 року, вся допомога союзникам із США постачалася абсолютно безкоштовно, правда після закінчення війни проводилася ревізія. Майно, знищене під час бойових дій списувалося, а решту можна було:

повернути США, і тоді ці постачання не оплачувались;

залишити у себе та сплатити повністю або частково.

Так, у СРСР за роки війни було поставлено за програмою ленд-лізу майна приблизно на 11 мільярдів доларів, з яких було сплачено близько 700 мільйонів доларів, а остання виплата пройшла у 2006 році.

Для порівняння Великобританія з поставок у 31 мільярд доларів у тій чи іншій формі виплатила близько 6,8 мільярда доларів.

“Суть програми ленд-лізу найкраще відобразив президент США Франклін Рузвельт: “Якщо у вашого сусіда горить будинок, а у вас є пожежний шланг, то хіба ви продаватимете цей шланг? Ні, ви просто позичите його!” У результаті США постачали країнам антигітлерівської коаліції озброєння та військову техніку, боєприпаси, а також сировину та інші товари. Наприклад, в СРСР надходили паровози, морські транспортні судна, криголами, промислове обладнання і навіть обмундирування для армії, включаючи формені гудзики з червоноармійською зіркою, виготовлені в Чикаго”, — розповів “Телеграфу” український військовий історик Андрій Харук.

Ленд-ліз для України – ключовий фактор підтримки

Як розповів директор Українського інституту політики Руслан Бортник, ленд-ліз зараз це ключовий фактор військової підтримки України з боку США. Якби не засоби ППО та ПТРК, поставлені та надані ВСУ, ситуація на передовій могла б бути значно гіршою, вважає експерт.

“У цьому процесі важлива системність підходу — розуміння обсягів, графіка поставок, номенклатури озброєння, порядок їх оплати або це будуть безкоштовні поставки, список країн, які можуть приєднатися до ленд-лізу. Все це дозволить значно зміцнити ЗСУ і зробить планування бойових дій більш прогнозованим для нашого командування. Але й ми зі свого боку маємо щось зробити, наприклад, звести до мінімуму всі бюрократичні перепони для цих поставок зі свого боку”, — підкреслив Руслан Бортник.

Це не перший і не останній удар по окупанту з боку союзників України. Так, 6 квітня США ввели персональні санкції проти дочок володимира путіна та наближених до нього осіб, а влітку ЄС планує відмовитися від імпорту російського вугілля.

Паралельно з цим європейські країни та Великобританія готуються до постачання важкого озброєння для сил оборони України — танків, бронемашин та іншої техніки.