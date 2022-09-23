Нерідко буває, що затоплення стається вже не вперше, коштів на відшкодування матеріальних збитків сусіди добровільно не бажають відшкодовувати, не хочуть і здійснювати ремонтні роботи. Як у такому випадку діяти?

У Тернопільському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги роз’яснюють: питання регулюється Цивільним кодексом України, Цивільно-процесуальним кодексом України, Житловим кодексом, Законом України «Про житлово-комунальні послуги».

Якщо сусіди не бажають добровільно відшкодувати матеріальну шкоду, варто звертатися до суду. За загальним правилом, позови до фізичної особи подають до суду за місцем реєстрації або проживання. Також позови про відшкодування шкоди, заподіяної майну фізичних або юридичних осіб, можуть подаватися за місцем заподіяння шкоди. Для прикладу, якщо заподіяння шкоди сталось у Тернополі, звертатися треба з позовом про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири, у Тернопільський міськрайонний суд.

Які докази слід зібрати?

Передусім, зафіксувати факт залиття квартири. Для цього потрібно звернутися до балансоутримувача (ЖЕК або ОСББ) для того, щоб відповідна комісія склала акт про залиття квартири, у якому має міститися інформація про характер залиття, його причини, завдану шкоду, перелік пошкоджених речей, обсяги необхідного ремонту. Звернення-заяву до балансоутримувача варто подати письмово і зберігати другий примірник у себе. Рекомендують зафіксувати пошкодження, завдані внаслідок залиття квартири, на фото чи відео.

Також у суді потрібно буде підтвердити фактичний розмір понесених збитків. Для цього треба звернутись до відповідної експертної установи або експерта з проханням провести будівельно-технічне експертне дослідження, за результатами якої можна буде визначити розмір шкоди.

Експерт надасть кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва щодо ремонтно-відновлювальної роботи квартири або звіт про визначення вартості відновлювальних ремонтно-будівельних робіт, які потрібно буде проводити, висновок про оцінку майна, що в подальшому можна буде долучити до справи.

Водночас у Тернопільському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги нагадують про можливість скористатися процедурою медіації.

Медіація – це метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який задовольняв би інтереси і потреби усіх учасників конфлікту.

Якщо сторони конфлікту погоджуються на медіацію і добровільно доходять згоди під час медіації щодо суми, порядку відшкодування завданої шкоди при залитті квартири, можна укласти медіаційну угоду (договір) про відшкодуванням збитків. Угода укладається в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.