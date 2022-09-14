Кабінет Міністрів змінив правила перетину державного кордону громадянами України у разі запровадження надзвичайного чи воєнного стану.

“Зазначеними змінами знято обмеження кількості виїздів за кордон для осіб з інвалідністю та осіб, які їх супроводжували. Унормовано питання підтвердження факту догляду особами, які здійснюють догляд за особою, яка має потребу в ньому”, – йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики.

Крім того, в Україні збільшили термін для звернення супровідних осіб до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування для взяття осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю на консульський облік до семи робочих днів.