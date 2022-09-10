Тепер українським водіям у Польщі не обов’язково подавати паперові документи. Вони зможуть ділитися своїм електронним посвідченням водія та техпаспортом у польській програмі mObywatel через нашу «Дію».

Україна та Польща першими у світі почнуть обмінюватись цифровими документами у додатках, інтегруючи між собою додатки сервісів державних послуг. Зараз у подібному до нашого «Дія» польському додатку mObywatel відображаються документи з важливими персональними даними лише громадян Польщі.

Але тепер сервіс став доступним і для українських біженців, які поїхали до Польщі після початку повномасшабної війни. Для активації програми mObywatel, яку можна завантажити в Google Play або App Store, необхідно мати Profil Zaufany.