Виїзд студентів за кордон у період воєнного стану: кому він дозволений, і що планують змінити.

Через воєнний стан Державна прикордонна служба України не дозволяє студентам, які вступили цього року до закордонних вишів, перетинати кордон. Це призвело до численних скарг, петицій та звернень до правозахисних організацій, пише Chas.News logo.

Нещодавно десятки користувачів соцмереж атакували сторінку Держприкордонслужби у Facebook. Зокрема, українці скаржаться на те, що прикордонники перестали випускати студентів на навчання до іноземних вишів. Дехто з них вважає, що існує якась негласна заборона на виїзд студентів.

Яка позиція у Держприкордонслужби?

На сайті ДПСУ зазначено, що студенти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі) у закладах освіти за кордоном і на час оголошення мобілізації перебували в Україні, та не змогли виїхати за межі України для продовження навчання, — мають право виїхати закордон у разі наявності: студентського квитка або студентської візи; перекладених та нотаріально завірених документів навчання особи у закордонному виші; військово-облікових документів з записом щодо надання їм відстрочки від призову (призову за мобілізацією); довідки, виданої територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Відтак незрозумілою залишається ситуація зі студентами, які лише вступили на навчання у закордонні виші, адже про них на сайті ДПСУ не йдеться.

То чи можуть студенти іноземних вишів виїхати за кордон?

Депутат Юлія Гришина, пояснила, що у правилах перетину кордону для студентів іноземних вишів нічого не змінилось. Адже правила перетину державного кордону, затверджені постановою Кабміну ще у березні, не передбачають, що студенти закладів вищої освіти мають право перетину кордону.

«Тож де-юре студенти ані українських, ані закордонних вишів не можуть перетинати державний кордон під час воєнного стану. Але, за наслідками численних звернень, зокрема і моїх, у березні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний направив листа Держприкордонслужбі, відповідно до якого військкомати отримали розпорядження надавати відстрочку та дозвіл на перетин кордону тим, хто навчався в іноземних вишах на момент початку мобілізації. Саме на підставі цього листа центри комплектування почали видавати довідки студентам, а вже прикордонники — випускати студентів закордонних ЗВО», — пояснила депутат.

Вона зазначила, що прикордонники пропускали всіх, хто мав відповідну довідку, видану військкоматом.

«Проте, коли з’явилась велика кількість підроблених документів, виявилося, що військкомати видавали довідки не тільки тим, хто навчався за кордоном станом на 24.02, як розпорядився Залужний, а й тим, хто вступив після початку мобілізації та не повинен був отримувати документ», — каже депутат.

І додала, що зараз у Верховній Раді працюють над тим, щоб дозволити виїзд за кордон усім студентам. За її словами, ідея дозволити студентам виїжджати за кордон — це ініціатива Валерія Залужного, Головнокомандувача ЗСУ.