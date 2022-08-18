Укрпошта та Пошта Польська домовилися про зниження вартості посилок між країнами та прискорення відправок, повідомляє НВ.
Державна Укрпошта та Пошта Польська підписали меморандум, який дозволить знизити тарифи на пересилання посилок та спростить механізм доставки відправлень.
Про це у Facebook написав СЕО Укрпошти Ігор Смілянський.
«Для реалізації є місяць часу, тому що розуміємо свою відповідальність перед людьми. Важливо, щоб український бізнес, який імпортує з Польщі, мав надійний канал постачання», – зазначив Смілянський.