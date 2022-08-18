Укрпошта та Пошта Польська домовилися про зниження вартості посилок між країнами та прискорення відправок, повідомляє НВ .

Державна Укрпошта та Пошта Польська підписали меморандум, який дозволить знизити тарифи на пересилання посилок та спростить механізм доставки відправлень.

Про це у Facebook написав СЕО Укрпошти Ігор Смілянський.