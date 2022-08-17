Росія вдарила ракетами по Одеській області літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском Х-22. Внаслідок атаки четверо цивільних отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування “Південь”.

“Вночі Одещину було атаковано літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22. Внаслідок влучання 2 ракет сталося руйнування і спалахнули пожежі на одній з прибережних баз відпочинку та в кількох приватних будівлях неподалік. 4 цивільні особи отримали поранення, їм надано медичну допомогу, важких нема. Пожежу на загальній площі понад 600 кв. м ліквідовано”, – йдеться в повідомленні.