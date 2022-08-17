Те, що нинішня війна не схожа на всі попередні – “заслуга” не лише Путіна.

Атмосфера, яка панує на території під назвою Україна, багато в чому визначається нашим менталітетом і звичками. Ми одночасно ніби й воюємо і – живемо звичним мирним життям. Навіть насолоджуємося ним. Чи то дається взнаки інерція мирного часу, чи просто нездатність нації до граничної мобілізації – важко сказати.

Але неважко помітити, як зовсім поряд на сайтах присутні ось такі повідомлення: “Із тілами військовослужбовців найбільші проблеми. Був випадок, коли командир частини повідомив про загибель двох десантників. Про смерть хлопців написали членам родин… Минув тиждень, другий, а тіл немає. Паралельно до родичів почали доходити чутки, що хтось десь їхніх хлопців бачив живими, але пораненими, які стікали кров’ю…

Ще одна проблема – загиблі, тіла яких знищено прямим влученням артилерійських снарядів або вибухом боєкомплекту. Їх розриває на дрібні шматочки, які розлітаються на великій території. Часто такі рештки в бойових умовах зібрати нереально… Отож хлопців вважають зниклими безвісти… Є випадки, коли людину розривало на частини. Одна залишалась десь біля БТР, інша – всередині охопленої вогнем машини… Але після проведення тестів ДНК їх збирали в одну труну. Таким чином, фрагменти тіла із двох чи трьох мішків можуть належати одному загиблому”.

Життєрадісне чтиво, чи не так? Якщо вас трохи пересмикнуло від нього, можете перейти на інше – тим більше, що воно майже зовсім поряд: “10 фіналісток конкурсу намагались довести, що кожна з них варта корони переможниці… Глядачі та судді мали можливість оцінити дівчат під час дефіле у хутрі, конкурсу талантів, дефіле у купальниках та дефіле у вечірніх сукнях”.

А ще зовсім недавно з’явилося повідомлення, що “українці просять Президента Володимира Зеленського легалізувати порнографічну діяльність на території країни. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Офісу Президента. За три дні під зверненням підписалися понад 8,6 тисяч громадян”.

Ну як, посвітлішало трохи на душі? Чи, може, закрутилася голова від розмаїття тем? Хочете – читайте про пошук фрагментів розірваних снарядами тіл, а хочете – оцінюйте принади потенційних кандидаток для втіх “господарів життя”. Воно, до речі, триває…