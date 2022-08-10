У Тернополі з початку тижня закрили для проходу підвісний міст у парку «Сопільче», визнавши його аварійним. Найцікавіше те, що його два роки тому капітально відремонтували і навіть дали гарантію на п’ять років, зазначає

Тоді з міського бюджету на капітальний ремонт мосту виділили майже 400 тисяч гривень. За умовами договору, підрядник гарантував якість виконаних робіт на цілих 5 років. В разі чого, зобов‘язався ліквідувати несправності за свій кошт.

За такого стану справ мала б бути створена комісія, щоби перевірити, чи є руйнація моста наслідком неякісної роботи підрядника. Але, очевидно, не в нашому випадку…

Виконавцем робіт виступила фірма ТОВ «ТОМ-Інвест Буд», власником якого є такий собі В. Мазурик з приміських Петриків. За ситуації, яка сталася якось слабо віриться, що тернопільська влада змусить цього пана потратитися на новий ремонт, як того вимагає договір. Саме до такого висновку приходиш після коментарів речниці міської ради Мар’яни Зварич, яка стверджує, що «в 2020 році проводилися заміна дерев’яного покриття мосту – пішохідної частини, наразі ж ремонтуються інші елементи мосту – кріплення». Якщо за майже 400 тис. грн. замінили дерев’яні елементи, то стільки ж ще потрібно грошей, щоби провести заміну металевих? Але найцікавіше те, що представниця влади суперечить сама собі, адже у 2020 році Тернопільська міської ради рапортувала про відремонтовані «всі металеві(!) конструкції аварійного мосту та дерев’яні покриття».

Думаємо тернополянам буде цікаво більше дізнатися про виконавця робіт – ТОВ «ТОМ-Інвест Буд». Станом на сьогодні управління ЖКГ міської ради замовило робіт у цього товариства на загальну суму понад 133 мільйони гривень, КДЮСШ з ігрових видів спорту” ТМР – на понад 16 мільйонів, квартирно-експлуатаційний відділ – понад 11 млн, КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» – майже 6 млн., управління освіти і науки – майже 3 млн. тощо. Всього з бюджету міста ця фірма отримала за різні види робіт майже 179 мільйонів бюджетних гривень. Ви знаєте людей, які не близькі з нашим мером і мають такий широкий доступ до бюджетних коштів? Висновки думаю тернополяни зроблять самі…