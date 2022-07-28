Зловмисник викрав автівку під час відпочинку біля водойми у селі Білоскірка Тернопільського району.

На повідомлення заявника про незаконне заволодіння автотранспортом співробітники відділення поліції №1 Тернополя відреагували оперативно. Розшуківці спільно з патрульними сектору реагування виявили крадене авто у селі Смолянка. Водія затримали за ст. 208 КПК.

З’ясувалося, що 20-річний зловмисник, житель обласного центру, вже не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців. Раніше був судимий за незаконне заволодіння транспортним засобом, а зараз є підозрюваним у кількох кримінальних провадженнях, розпочатих за вчинення майнових злочинів.

Йому оголосили підозру за частиною 2 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років, повідомили у відділі комунікації обласної поліції. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.