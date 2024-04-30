Яких помилок припускаються при виборі кухонних меблів

Кухня – це місце, де для забезпечення комфорту всі елементи повинні бути продуманими до дрібниць. Але подекуди враховуються не всі моменти, особливо в тому разі, якщо вибираєте меблі вперше. Це здатне викликати невдоволення. Щоб такого не трапилось, пропонуємо вам перелік розповсюджених помилок, які роблять багато людей при виборі кухонних меблів.

Неправильно утворений «трикутник»

Як відомо, для того щоб при готуванні не дуже стомлюватись від постійних переходів між ключовими точками: плитою, раковиною та холодильником, – при підбору кухні потрібно сформувати «трикутник». Відстань між названими елементами повинна бути оптимальною. Якщо вона виявиться завеликою чи замалою, це викликає дискомфорт.

За умови правильного розташування вільний простір і загалом всі кухонні меблі вдасться використовувати раціонально. Оптимальний варіант, якщо відстань між холодильником та раковиною становитиме 3–7 метрів. Це допоможе уникнути постійних ударів об кути й при цьому не намотувати кола по кімнаті.

Нераціональне використання простору

Навіть попри те, що кухні в сучасних новобудовах значно більші, ніж були раніше, правильне використання простору є необхідною умовою для забезпечення комфорту. Так, якщо у вас кутова тумба, то в ній потрібно встановити карусель, щоб використовувати її для зберігання, наприклад, каструль чи мисок. Коли є невеликий простір між стіною та гарнітуром, там варто передбачити систему карго – компактні полички для дрібниць: спецій, пляшок тощо. Коли маєте високі стелі, то можна задуматись над встановленням антресолей, адже на кожній кухні є посуд та техніка, які використовуються періодично.

Вибір меблів під готовий ремонт

Це одна з найбільших помилок. Якщо плануєте ремонт із заміною меблів, то краще за все розробити проєкт і, уже виходячи з цього, підбирати предмети інтер’єру. Це допоможе отримати збалансований та дійсно зручний простір. Інакше можна не врахувати особливості конструкції меблів. Окрім того, у процесі монтажу верхнього ряду шафок у будь-якому разі доведеться свердлити, що може пошкодити покриття. Варто зауважити ще й той момент, що обов’язково треба комплексно підходити до ремонту, якщо у вас є певні особливості комунікацій, розводки вентиляції тощо.

Помилки в розміщенні предметів меблів

Це дуже поширена проблема, якщо облаштовуєте кухню вперше. Наприклад, погана ідея розміщувати шафу-пенал впритул до мийки – на ній накопичуватимуться забруднення, до того ж доступ до робочої зони ускладнюється. Також не варто ставити поблизу мийку та варильну поверхню. Це незручно та небезпечно, адже є ризик виникнення короткого замикання. Ще один приклад – некомфортна висота. Це стосується як поличок, так і побутової техніки – все повинно бути підлаштоване під господиню.

Самостійне конструювання меблів

Це дуже самовпевнене рішення, особливо якщо не маєте хоча б мінімального досвіду. Найкращим варіантом взагалі буде придбати готовий гарнітур або зібрати його з модулів, як це доступно зараз у багатьох спеціалізованих магазинах. І ось чому:

це швидко – потрібно лишень виміряти наявний вільний простір, і ви зможете легко зібрати кухню вашої мрії;

це доступно – дійсно, це значно дешевше, ніж замовляти індивідуальне виготовлення;

це красиво – готові меблі виконані в різноманітних дизайнах та стилях, а колірна палітра дійсно вражає.

Конструювання краще довірити спеціалістам, які добре в цьому питанні орієнтуються. Варто зауважити, що меблеві магазини часто пропонують послугу підлаштування гарнітурів під ваші потреби. Це стосується кількості та типу поличок, ящиків, фасадів тощо. Використовуючи такі гарнітури, зможете отримати те, що ви хочете, у межах варіантів, наявних у виробника.