Національний банк України дозволив банкам з 21 липня продавати безготівкову іноземну валюту людям у межах щомісячного ліміту 50 000 гривень (в еквіваленті) із подальшим розміщенням цих коштів як вкладу (депозиту) на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання договору банківського вкладу.

Які ще важливі зміни у банківській системі під час воєнного стану варто знати?

Попри масштабне вторгнення агресора, банківська система України не призупиняла свою роботу ні на день, вона продовжує повноцінно працювати. Кожен українець пересвідчується в цьому, здійснюючи оплату товарів або послуг банківською карткою чи роблячи онлайн донати на потреби ЗСУ. Однак є і певні вимушені обмеження. Так, заради надійності та стабільності функціонування банківської системи Правління Національного банку України прийняло Постанову № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (https://bit.ly/3aTS1Dm), якою визначено основні правила роботи банків в умовах війни.

Згідно з Постановою, банки забезпечують роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення, але з урахуванням певних обмежень, які стосуються і зняття готівки.

Отож, в національній або іноземній валюті можна зняти готівкові кошти до 100 тис. гривень на день, за винятком випадків, передбачених Постановою. Банкомати видають гроші, а інкасатори за можливості підкріплюють їх готівкою. Також важливим і досить корисним було і залишається те, що, окрім зняття готівки у банкоматах, у разі гострої потреби можна отримати її у підприємствах торгівлі, кожне із яких самостійно визначає ліміти видачі за один раз: від 500 гривень, але не більше 6 000 гривень.

Важливо, що жодних заборон на безготівкові розрахунки в Україні Національний банк України не встановлював.

Отже, незважаючи на запровадження воєнного стану, банківська система працює, розрахунки з використанням карток здійснюються, працюють платіжні термінали. Також, як і раніше, можна поповнювати безготівково мобільний рахунок, сплачувати за житлово-комунальні послуги та здійснювати безготівкові перекази коштів.

Фахівці системи безоплатної правової допомоги радять: якщо ви виїжджаєте за кордон і маєте готівку у національній валюті, то її краще завчасно зарахувати в Україні на свій картковий рахунок.

Це можна зробити у працюючому відділенні банку, або з використанням платіжного терміналу із функцією прийому банкнот. Це в подальшому заощадить ваш час, а курс обміну в країні перебування буде максимально наближеним до офіційного, і вже іноземну валюту можна зняти в банкоматі, або далі за кордоном розраховуватися карткою.

Як вже зазначалося, стосовно зняття коштів з валютного рахунку в Україні також є певні обмеження. Так, зняти грошові кошти в іноземній валюті з рахунку можна, але в обсязі, що не перевищує в еквіваленті 100000 гривень у день (без урахування комісії банку), крім випадків, передбачених Постановою.

А от щодо зняття коштів з рахунків за кордоном, Національним банком України встановлено ліміт на зняття валюти з гривневих рахунків обсягом до 12500 гривень на кожні сім календарних днів. Водночас, зняття готівкових коштів з рахунку, відкритого в Україні в іноземній валюті, дозволяється в обсязі, що не перевищує 100000 гривень у день. Ці обмеження покликані запобігти виведенню капіталу за кордон.

Обмеження на продаж іноземної валюти (готівкової та безготівкової) відсутні. Конвертація долар/євро можлива лише у безготівковій формі. Продати іноземну валюту можна у відчинених відділеннях банків, операторів поштового зв’язку та у обмінниках і через онлайн-банкінг.

Також, з початку війни внесено зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо застосування їх окремих положень на період дії воєнного стану, якими, зокрема, змінено певні правила роботи банків та небанківських фінансових установ, у тому числі тих, що надають послуги з кредитування.

Ці зміни покликані полегшити ситуацію для українців-позичальників на час війни та на початок післявоєнного відновлення економіки, адже не всі позичальники в поточних умовах спроможні вчасно обслуговувати кредити.

Відповідні зміни передбачають і звільнення від сплати штрафів за прострочення кредитів, і можливість запровадження кредитних канікул, і заборону збільшення відсоткової ставки за користування кредитом, окрім випадків, коли про це зазначено у кредитному договорі.

А от щодо депозитів, то операції з вкладами можна проводити у відділеннях банків, що працюють. У випадку відсутності можливості особистого звернення до банку, таку виплату можна провести дистанційно через інтернет-банкінг із зарахування грошей на вашу платіжну картку.

Інформацію про роботу банківських відділень можна знайти на їх офіційних сайтах, а щодо ситуації в банківському секторі в цілому, то завжди актуальна інформація міститься на сайті Національного банку України.