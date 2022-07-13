Петиція на сайті президента про знесення памʼятника російській імператриці Катерині ІІ в Одесі набрала 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

«Досить виділяти мільйони гривень на утримування памʼятника тій, хто сприяла геноциду українського і кримськотатарського народів, знищила Запорізьку Січ, впровадила політику насильницького зросійщування та диктату чужої культури, перетворивши вільних українців на рабів, затвердивши кріпацтво», — зазначила авторка петиції Стефанія Цегельник.

За день до цього ще одна петиція про знесення памʼятника Катерині ІІ набрала 25 тисяч підписів. Її має розглянути Зеленський набрала 25 тисяч голосів. Однак вона рекомендувала замість нього встановити памʼятник американському гей-порноактору Біллі Геррінґтону.