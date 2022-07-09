Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

“Думаю, що найближчим часом буде ініційовано створення тимчасової слідчої комісії, яка зможе визначити всі факти їхнього перебування не на території України, причини цього – і рекомендувати відповідні рішення до ухвалення у Верховній Раді України. Тому зараз ми на шляху до того, щоб депутати, які не виконують своїх функціональних обов’язків, не мали змоги працювати у стінах українського парламенту”, – сказав він.