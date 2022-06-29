Що відомо про 35% мито на російські товари

Підвищення розміру мита на 35% буде поширюватись на продукцію, яка не була заборонена для ввезення в США, уточнив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Також США здійснюватимуть моніторинг імплементації зазначених митних ставок і можуть ухвалити рішення щодо їх перегляду, повідомляє 24 канал.

Глава ОП нагадав, що за підсумками саміту G7 було досягнуто домовленості, що гроші від підвищення мита на російський експорт будуть передані Україні.

Таким чином Росію змусять платити за війну,

– підкреслив Єрмак.

Підтримка України лідерами G7