Приліт російської ракети в торговий центр Кременчука на Полтавщині – це акт тероризму, черговий воєнний злочин Росії в Україні, який підтверджує цілі Кремля навмисне знищити українців.

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Міністр наголосив, що поруч з торговим центром “Амстор” немає військових об’єктів.

“В цей час в торговому центрі було багато людей. Там було до 1000 осіб. Під час повітряної тривоги частина вийшла… Жертв може бути більше”, – зазначив Монастирський.

За його словами, ракетний удар по ТЦ у Кременчуці, внаслідок якого загинули щонайменше 18 мирних українців, ще майже 60 постраждали, свідчить про те, що подібні удари по цивільних об’єктах – не випадковість.