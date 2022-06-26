Зі шкільної програми зарубіжної літератури будуть вилучені твори російських та радянських авторів.

Відповідне рішення ухвалено робочою групою Міністерства освіти і науки з оновлення змісту навчальних програм для 6-9 класів та 10-11 класів.

Відтепер українські школярі не вивчатимуть творчість Олександра Пушкіна, Івана Крилова, Антона Чехова, Михайла Лермонтова, Михайла Булгакова, Льва Толстого, Івана Тургенєва, Івана Буніна, Осипа Мандельштама, Віктора Некрасова, Олександра Блока, Федора Достоєвського, Олександра Грибоєдова.

Також із шкільної програми будуть виключені твори Булата Окуджави, Василя Бикова, Олександра Гріна, Костянтина Симонова, Марини Аромштам, Сергія Єсеніна, Михайла Шолохова, Бориса Пастернака, Володимира Маяковського, Анни Ахматової, Миколи Гумільова, Марини Цвєтаєвої, Іллі Ільфа, Євгена Петрова та інших.

Вилучені твори цих авторів будуть замінені творами зарубіжних письменників відповідно до літературного процесу та з урахуванням вікових особливостей учнів.

Вивчення творчості Миколи Гоголя і Таїра Халілова рекомендовано перенести до навчальних програм із української літератури.