Уряд схвалив законопроект, який передбачає розмитнення авто в «Дії». Найближчим часом Кабмін передасть документ на розгляд Верховної Ради. Про це інформують Економічні Новини з посиланням на Вечірній Київ.

«Розмитнення буде максимально простим і зручним. Достатньо ввести VIN-код авто, а розрахунок платежів відбувається автоматично. Сплатити можна прямо в застосунку. Весь процес розмитнення — не більше 5 хвилин», — зауважив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як наголосив Прем’єр-міністр, законопроект раз і назавжди усуне будь-які схеми, корупцію та маніпуляції з цінами на авто при їх розмитненні. За його словами, митники не будуть впливати на формулу розмитнення — її визначатимуть виключно характеристики авто: об’єм, тип та потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність.

«Також наш законопроект містить норми, що передбачають повне звільнення від оподаткування автомобілів з електричними двигунами та меншу ставку для авто з гібридними двигунами. У межах Українського зеленого курсу — це і турбота про нашу екологію, і чистіше повітря», — відзначив очільник Уряду.

Денис Шмигаль підкреслив, що урядовий законопроект — це приклад того, як реформа цифровізації стає одночасно антикорупційною реформою: