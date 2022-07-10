У період з 1 по 30 червня 2022 року інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля проведено 18 рибоохоронних рейдів.

В результаті, викрито 59 порушень природоохоронного законодавства, з яких 2 грубих. Також складено 54 протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства).

Крім цього, оформлено 3 акти виявлення та вилучення майна власник якого не встановлений.

За даний період на порушників накладено 2643 грн штрафів, та стягнуто 3141 грн.

Також конфісковано 2 одиниці заборонених знарядь лову та ще 3 одиниці – за актами безгосподарського майна.

Крім цього, дві справи передано до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.

Для прикладу, 4 червня інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля, виявлено двох місцевих мешканців які здійснювали вилов риби забороненими знаряддям лову – сіткою «хваткою» (дві одиниці).

Інцидент трапився на річці Стрипа поблизу села Денисів Тернопільського району Тернопільської області.

На осіб складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

Матеріали справ готуються для передачі в суд за місцем скоєння правопорушень. Заборонені знаряддя лову вилучено.

Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 27 – 70 – 34 та (097) 427- 85- 95.