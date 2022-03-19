На Тернопільщині затримали 56-річну жінку, яка вкрала 2 млн грн. Гроші належали доньці літньої жінки, за якою та доглядала. Після вчиненого наймана працівниця зникла, втім, поліції вдалось її знайти і затримати. За скоєне крадійці загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомили у прес-службі поліції Тернопільщини, повідомлення про крадіжку надійшло до Кременецького відділку поліції від мешканки Київщини, яка тимчасово проживає в селі Іква.

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«Зловмисниця спокусилася на гроші жительки Київщини, в котрої працювала доглядальницею її матері. Жінка пояснила, що з помешкання, у яке вона вимушено переїхала разом з хворою матір’ю та її доглядальницею, викрадено два мільйони гривень. У скоєному потерпіла запідозрила найману працівницю, адже та зникла», – йдеться у повідомленні.

Пізніше начальник обласної поліції Олександр Богомол під час брифінгу уточнив, що обікрадена жінка займалась продажем валют.

Поліцейським вдалось встановити місцезнаходження зловмисниці. Затримали її на території Волині. Крадійка – жителька одного з сіл Кременеччини, 1965 року народження. Щодо неї розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст.185 ККУ (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах). За скоєне їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.