53 ОМБр імені князя Володимира Мономаха святкує 11 років

53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха святкує 11 років

Одинадцять років тому на військовій карті України з’явилася 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха. Бригада, що пройшла сотні кілометрів фронту. Це шлях, написаний мужністю, потом і кров’ю. Шлях людей, які вміють тримати, коли інші падають. Які виконують роботу, від якої залежить країна. Ми бачили війну зблизька. Ми втрачали тих, кого називали братами. І сьогодні схиляємо голови перед кожним, хто віддав життя за Україну. Їхня відвага — в нашій пам’яті. Їхня сила — у наших серцях, – йдеться у повідомлені бригади.