4,6 млн грн компенсацій отримали роботодавці за працевлаштування переселенців на Тернопільщині

Упродовж 2022 року 219 роботодавців звернулися до Тернопільської обласної служби зайнятості за компенсацією на працевлаштування 380 переселенців. Уже профінансовано 4,6 млн грн.
Найбільше такою можливістю скористалися роботодавці, які працюють у сферах торгівлі, переробної промисловості, харчування, сільського господарства.
Роботодавці, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб, зверталися як безпосередньо до місцевого підрозділу служби зайнятості, так і подавали відповідну заяву через «Портал Дія».
Загальна тривалість надання такої компенсації – два місяці з дня працевлаштування внутрішньо переміщеної особи, розмір – 6500 грн на місяць.
За більш детальною інформацією можна звернутися у місцевий підрозділ служби зайнятості Тернопільщини, на «гарячу» лінію для роботодавців у Тернопільському ОЦЗ за тел. 23-49-82 або в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) чи https://web.telegram.org/z/#5134509646