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4,6 млн грн компенсацій отримали роботодавці за працевлаштування переселенців на Тернопільщині

18.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Війна з рф, Події

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Упродовж 2022 року 219 роботодавців звернулися до Тернопільської обласної служби зайнятості за компенсацією на працевлаштування 380 переселенців. Уже профінансовано 4,6 млн грн.

Найбільше такою можливістю скористалися роботодавці, які працюють у сферах торгівлі, переробної промисловості, харчування, сільського господарства.

Роботодавці, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб, зверталися як безпосередньо до місцевого підрозділу служби зайнятості, так і подавали відповідну заяву через «Портал Дія».

Загальна тривалість надання такої компенсації – два місяці з дня працевлаштування внутрішньо переміщеної особи, розмір – 6500 грн на місяць.

За більш детальною інформацією можна звернутися у місцевий підрозділ служби зайнятості Тернопільщини, на «гарячу» лінію для роботодавців у Тернопільському ОЦЗ за тел. 23-49-82 або в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) чи https://web.telegram.org/z/#5134509646

Теги: працевлаштування, ВПО, робочі місця, компенсація

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