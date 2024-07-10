246 студентів Галицького коледжу отримали дипломи про успішне завершення освіти

Галицький фаховий коледж імені Вʼячеслава Чорновола з нагоди випускних урочистостей зібрав студентів у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці.

Напередодні, 3 липня, студенти Галицького коледжу у Тернополі пройнялись цією атмосферою свята. В передчутті важливих життєвих рішень і напоготові ступити у доросле життя понад 240 випускників зібралися у студентському дерев’яному храмі на території навчального закладу, аби подякувати Господу та відсвяткувати завершення навчання.

Урочисте вручення дипломів відбулось одразу після літургії та виступу студентів. Славень виконав директор-художній керівник Тернопільського обласного академічного драматичного театру імені Т. Шевченка, Заслужений артист України Борис Репка.

Із вітальним словом по завершенні Божественної Літургії до випускників звернувся отець Ярослав.

– Такі урочистості – це особливі моменти кожної людини, адже це підсумок ваших старань. За роки навчання в коледжі ви проходили різні етапи, мали випробування ваших знань, і все це стало таким фундаментом для вашого життя. Здавалось би, що всі знання призабуваються, але ваша світоглядність, настанови, те, що ви здобували, назавжди буде такою основою і волею у вашому житті, – мовив отець. – Людина є особливою в тому, що вміє користуватись тими знаннями, які Господь їй дає.

Як зауважила директорка комунального коледжу «Галицький коледж ім. В’ячеслава Чорновола» Марія Баб’юк, вручення відбулось у храмі не випадково, адже це благословенний день для кожного випускника коледжу.

– Сам Господь побажав так, щоб ми вручали дипломи в нашій діючій студентській церкві, у якій постійно йде молитва за наші з вами родини, за наш навчальний заклад, за наших воїнів-захисників. Сьогодні вам бажаю, щоб ті знання, які ви здобули у нас, ви використовували їх в майбутньому, і щоб вони пішли вам на користь. А також хотілось би побажати, щоб завершивши навчання, ви залишились тут, бо Україна, як ніколи потребуватиме саме вас і тих професій, які ви здобували. Ви лише тут, на своїй рідній українській землі, є господарями. Слава Богу, що є такі підприємці, які уже можуть достойно оцінити працю молодої людини. Хай збуваються ваші мрії, найсміливіші, найзаповітніші, хай усе вам вдається, хоч буде не легко і не просто, треба буде виборювати своє право на життя, на достойну заробітну плату, вміти показати себе і реалізувати себе… я знаю, що вам це вдасться! Я вірю в це! Бо ви маєте в собі впевненість, наполегливість, і я би навіть сказала, таку впертість!

Випускниця П-41 групи юридичного відділення зізнається, що жодного разу не жалкувала за своє рішення.

– Чесно, поступити і піти після 9-го класу – був максимально спонтанний крок. Я була впевнену тому, що навчатимусь до 12-го класу, але пішовши на День відкритих дверей, вирішила вступити до Галицького фахового коледжу, – поділилася студентка-випускниця Ірина. – Буду юристом, а далі туди, куди доля поведе.

Дівчина каже: «Вірте в себе і впевнено йдіть до своєї мети!».

Коледж відкриває свої двері для студентів, бажаючих освоїти на нові спеціальності

«Йдемо в ногу з часом», – підкреслює керівниця коледжу Марія Баб’юк. Директорка зізнається, хоч моментами буває не легко, та все ж на базі коледжу відкривають нові затребувані спеціальності.

– Зараз такий непростий час, невеселий час для України, але студенти отримують дипломи, бажають вчитися новому, з них виходять хороші фахівці, які так будуть потрібні нашій країні. І саме це слугує стимулом для відкриття та впровадження нових спеціальностей. В цьому році ми відкрили дві цікавих, я вважаю, спеціальності: «Здоровя’збереження та реабілітація», «Оператор дистанційно керованих безпілотних літальних апаратів». Виходячи з реалій сьогодення, вони потрібні і затребувані.

Марія Баб’юк додає, що за два дні на одну з нових спеціальностей надійшло уже близько семи заявок.

– Тобто запит є великий і ми це відчуваємо.

Добровольська Світлана Ярославівна, завідувачка відділення «Здоровя’збереження та реабілітація» наголошує, Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола – це той освітній коледж який моніторить ринок праці, прислухається до роботодавців і таким чином готує сучасних висококваліфікованих, потрібних на ринку праці, фахівців.

– Саме тому виходячи з реалій сьогодення ми в цьому навчальному році вперше здійснюємо набір абітурієнтів на базі 9-го класу за освітньою програмою «здоров’язбереження та реабілітації». Ми будемо здійснювати підготовку висококваліфікованих фахівців, які здатні вирішувати типові спеціалізовані задачі із відновлення, покращення функціонального стану та оздоровлення організму людини із застосування фізичних вправ, спорту, різних видів масажу, підбирати здоровий раціон харчування, тощо.

Нова освітньо-професійна програма побудована за принципом практико-орієнтованого навчання, адже формування фахової компетенції здійснюється за рахунок реалізації всіх практик на базі спеціалізованих спортивних та реабілітаційних центрів.

Всього у Галицькому коледжі числиться 1897 студентів. Випускників, разом із зимовим випуском, близько 340 осіб.

У коледжі наголошують, двері перед вступниками завжди відкриті, адже знання цінуються понад усе.

Анна Тарасенко

Фото авторки