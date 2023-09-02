2 вересня 2023 року – свята та пам’ятні події цього дня

В Україні й світі сьогодні, 2 вересня, відзначають
- День закінчення Другої світової війни,
- День нотаріату,
- Міжнародний день бороди,
- Міжнародний день повій,
- Міжнародний день бекону,
- День здорового харчування,
- День коригування календаря,
- День міст Одеса, Луцьк і Суми,
- Всесвітній день кокоса,
- Міжнародний день стерв’ятника,
- День здорового харчування.
Але, не важливо, що ви нині святкуватимете. Важливо – з ким!
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 2 вересня, вшановують пам’ять мученика Маманта. Його батьки були знатними людьми, але через відкрите сповідування християнства їх ув’язнили. В темниці вони й загинули.
Маманта виховала багата вдова-християнка Амія. Юнак часто проповідував, навернув у віру християнську багатьох своїх однолітків.
Імператор Авреліан схопив його за це, але катувати не мав права, бо хлопець – заможного роду. На вмовляння владця Мамант не піддався. Від християнства не відмовився. Авреліан озвірів. Порушив закон. Наказав втопити юнака в морі.
Та за переказами, ангел спустився з небес і врятував Маманта. Він велів йому піти на високу гору в пустелі біля Кесарії. Там юнак побудував церкву і став жити. Харчувався Мамант молоком диких кіз, а сир віддавав жебракам. Мав дар від Бога – до нього приходили пустельні звірі й слухали Євангеліє. А незабаром прийшли воїни імператора. Юнака знову арештували, катувати й таки замордували.
ЯКЕ СЬОГОДНІ НАРОДНЕ СВЯТО
У народі 2 вересня відоме як Мамантія, Мамант-вівчарник та Самойлів день.
У давнину святого Маманта вважали покровителем кіз і овець, тому наші прадіди намагалися ретельно прибрати й утеплити хлів. Худобу на випас не виганяли, а смачно годували в хліві. Овечок стригли і з їхньої вовни робили одяг і взуття.
Самойловим 2 вересня називали, бо за старим стилем у той день шанують біблійного пророка і суддю Самуїла. У Київській Русі його вважали покровителем чоловіків. Чоловіки 2 вересня мали обов’язок відпочивати, а жінки – годити їм.
Від сьогодні, вважалося, стартує сезон дощів, тож з городу намагалися дозбирати урожай. Працювати ж у полі 2 вересня мали тільки жінки. І кожна при цьому намагалася якомога нижче нахилитися над грядкою. Вірили, що чим нижче – тим більше здоров’я земля дасть. А після роботи на городі всі обов’язково йшли до бані.Пара й гаряча вода 2 вересня, запевняли,- цілющі, лікують спину й кріплять здоров’я.
Обов’язково 2 вересня наші прадіди їли буряк чи якусь страву з нього. На Мамантія він має особливу силу й цілющі валстивості.
А ще 2 вересня найвдаліший день для збирання грибів. Тож, не гайте часу, рушайте на «тихе» полювання.
ІМЕНИНИ: ХТО СЬОГОДНІ СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 2 вересня, іменини відзначають власники імен:
- Олексій, Андрій, Василь, Василиса, Володимир, Домна, Дорофей, Юхим, Іоан, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сергій, Феоктист, Феофан, Філіпп, Харитон.
Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела !
Нагадаємо, що з вересня 2023-го Україна перейшла на новий церковний календар через реформу. Усі дати церковних свят, зокрема іменин, перенеслися на 13 днів назад.
Пам’ятні дати 2 вересня
Календар важливих подій в Україні та світі за 2 вересня:
- 490 рік до н. е. — після перемоги афінян над армією перського царя Дарія I Великого біля Марафону до Афін з доброю новиною був направлений воїн Фітіпід;
- 44 рік до н. е. — римський політик і оратор Марк Туллій Цицерон виголошує першу зі своїх 14 політичних промов, спрямованих проти Марка Антонія, наступника Гая Юлія Цезаря;
- 31 рік до н. е. — битва при Акції, коли Марк Віпсаній Агріппа, воєначальник римського консула Октавіана, розбиває флот єгипетської цариці Клеопатри;
- 1192 рік — завершення третього хрестового походу;
- 1666 рік — Велика лондонська пожежа спалахує і палає впродовж трьох днів, зруйнувавши 10 000 будівель, включаючи собор Старого Павла;
- 1789 рік — засновують міністерство фінансів США;
- 1794 рік — з ініціативи французького еміґранта, герцоґа Армана Еммануеля дю Плессі де Рішельє на узбережжі Чорного моря починається будівництво майбутнього міста Одеси;
- 1831 рік — виходить друком перша частина “Вечорів на хуторі біля Диканьки” українського письменника Миколи Гоголя;
- 1834 рік — Семюел Кольт запатентовує свій револьвер;
- 1870 рік — після поразки в битві біля Седана, французька армія капітулює і здається в полон пруським військам;
- 1889 рік — в Маріуполі починає працювати морський порт;
- 1898 рік — британські війська генерала Горація Кітченера в битві біля Омдурмана здобувають перемогу над 50-тисячною мусульманською армією;
- 1918 рік — розпочинається офіційний візит Гетьмана Української Держави Павла Скоропадського до Німеччини;
- 1935 рік — Джордж Ґершвін завершує роботу над оперою “Поргі і Бесс”;
- 1941 рік — похорон у Житомирі Миколи Сціборського та Омеляна Сеника;
- 1944 рік — Фінляндія розриває дипломатичні стосунки з Третім Рейхом і ставить вимогу до 15 вересня вивести зі своєї території всі німецькі війська;
- 1945 рік — в гавані Токіо на борту лінкора “Міссурі” підписують Акт Капітуляції Японської імперії у Другій світовій війні;
- 1945 рік — В’єтнам проголошує свою незалежність, утворюючи Демократичну Республіку В’єтнам;
- 1958 рік — вперше виходить в етер телебачення Китайської Народної Республіки;
- 1967 рік — відставний британський офіцер Падді Бейтс проголошує створення на морській платформі біля берегів Великої Британії незалежного Князівства Сіландія, яке надає громадянство всім охочим;
- 1978 рік — учасник групи “Бітлз” Джордж Гаррісон одружується з Оливією Тринідад Аріас;
- 1991 рік — США визнають відновлення незалежності Латвії, Литви й Естонії;
- 1993 рік — в Узбекистані оголошують про переведення до 2000 року узбецької мови з кирилиці на латинську абетку;
- 1996 рік — в Україні замість карбованця вводять нову валюту — гривню;
- 2015 рік — Кабінет Міністрів України ухвалює рішення про створення Національної поліції України;
- 2019 рік — ураган Доріан, 5-ї категорії, руйнує Багами, загинуло щонайменше п’ять осіб;
- 2021 рік — за участю президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні відкривають “Український дім