2 вересня 2023 року – свята та пам’ятні події цього дня

В Україні й світі сьогодні, 2 вересня, відзначають

День закінчення Другої світової війни,

День нотаріату,

Міжнародний день бороди,

Міжнародний день повій,

Міжнародний день бекону,

День здорового харчування,

День коригування календаря,

День міст Одеса, Луцьк і Суми,

Всесвітній день кокоса,

Міжнародний день стерв’ятника,

День здорового харчування.

Але, не важливо, що ви нині святкуватимете. Важливо – з ким!

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО



За релігійним календарем сьогодні, 2 вересня, вшановують пам’ять мученика Маманта. Його батьки були знатними людьми, але через відкрите сповідування християнства їх ув’язнили. В темниці вони й загинули.

Маманта виховала багата вдова-християнка Амія. Юнак часто проповідував, навернув у віру християнську багатьох своїх однолітків.

Імператор Авреліан схопив його за це, але катувати не мав права, бо хлопець – заможного роду. На вмовляння владця Мамант не піддався. Від християнства не відмовився. Авреліан озвірів. Порушив закон. Наказав втопити юнака в морі.

Та за переказами, ангел спустився з небес і врятував Маманта. Він велів йому піти на високу гору в пустелі біля Кесарії. Там юнак побудував церкву і став жити. Харчувався Мамант молоком диких кіз, а сир віддавав жебракам. Мав дар від Бога – до нього приходили пустельні звірі й слухали Євангеліє. А незабаром прийшли воїни імператора. Юнака знову арештували, катувати й таки замордували.

ЯКЕ СЬОГОДНІ НАРОДНЕ СВЯТО



У народі 2 вересня відоме як Мамантія, Мамант-вівчарник та Самойлів день.

У давнину святого Маманта вважали покровителем кіз і овець, тому наші прадіди намагалися ретельно прибрати й утеплити хлів. Худобу на випас не виганяли, а смачно годували в хліві. Овечок стригли і з їхньої вовни робили одяг і взуття.

Самойловим 2 вересня називали, бо за старим стилем у той день шанують біблійного пророка і суддю Самуїла. У Київській Русі його вважали покровителем чоловіків. Чоловіки 2 вересня мали обов’язок відпочивати, а жінки – годити їм.

Від сьогодні, вважалося, стартує сезон дощів, тож з городу намагалися дозбирати урожай. Працювати ж у полі 2 вересня мали тільки жінки. І кожна при цьому намагалася якомога нижче нахилитися над грядкою. Вірили, що чим нижче – тим більше здоров’я земля дасть. А після роботи на городі всі обов’язково йшли до бані.Пара й гаряча вода 2 вересня, запевняли,- цілющі, лікують спину й кріплять здоров’я.

Обов’язково 2 вересня наші прадіди їли буряк чи якусь страву з нього. На Мамантія він має особливу силу й цілющі валстивості.

А ще 2 вересня найвдаліший день для збирання грибів. Тож, не гайте часу, рушайте на «тихе» полювання.

ІМЕНИНИ: ХТО СЬОГОДНІ СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 2 вересня, іменини відзначають власники імен:

Олексій, Андрій, Василь, Василиса, Володимир, Домна, Дорофей, Юхим, Іоан, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сергій, Феоктист, Феофан, Філіпп, Харитон.

Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела !

Нагадаємо, що з вересня 2023-го Україна перейшла на новий церковний календар через реформу. Усі дати церковних свят, зокрема іменин, перенеслися на 13 днів назад.

Пам’ятні дати 2 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 вересня: